Farmaceut Sommar vikariat till Apotek Hjärtat Ica Maxi Mellbystrand
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Laholm Visa alla apotekarjobb i Laholm
Sommarvikariat till Apotek Hjärtat, Ica Maxi Mellbystrand
Är du legitimerad farmaceut eller nyexaminerad och vill få mer erfarenhet, eller erfaren Farmaceut som vill ta sig an nya utmaning? Då är du välkommen att söka till oss på Apotek Hjärtat Mellbystrand, så tar våra duktiga, hjälpsamma och erfarna farmaceuter hand om dig.
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Nu söker vi ytterligare en farmaceut till vårt fina, fräscha Apotek Hjärtat i Mellby Center. Vi är 9 fastanställda medarbetare, varav 2 är föräldralediga. Därför behöver vi stärka upp arbetslaget med ytterligare en farmaceut under sommaren - med möjlighet till förlängning. Våra kunder är till stor del stamkunder från närområdet, men även kunder som har ett ärende till Mellby Center. Vi har många kunder som bor i området, eller som på sommaren hyr sommarstugor i fina Mellbystrand. Du tar dig enkelt till apoteket med bil. Det finns gratis parkering för personal under arbetstid. Vi har öppet 08-20 alla dagar i veckan.
Tjänsten är ett sommarvikariat med möjlighet till förlängning, som farmaceut på hel- eller deltid. Tillträde sker enligt överenskommelse, men helst så snart som möjligt.
För mig som chef är det viktigt att medarbetarna trivs och har roligt på jobbet. Vi sätter alltid kunden i fokus och arbetar ständigt på att utvecklas och förbättras. Vi erbjuder dig spännande kundmöten i en mångkulturell miljö.
Vårt apotek ligger i Mellby Center, med några andra butiker i och utanför centrat, bland annat Ica Maxi Mellbystrand. Rusta öppnar en stor butik i april, och då förväntas kundflödet öka. Mellby Center ligger nära havet och vi har därför större kundflöde på sommaren.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista ansökningsdag 31 mars.
Kontakperson: Lama Massad 070310936
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Söderleden 1 (visa karta
312 61 MELLBYSTRAND Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Mellbystrand Jobbnummer
