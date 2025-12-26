Farmaceut sökes till kvällar, lov och helgjobb
2025-12-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut för Kronans apotek Stora torget och Kronans apotek UllstämmaVi söker dig som är legitimerad apotekare eller receptarie till vårt apotek i Linköping. I rollen ingår främst följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Att expediera rätt läkemedel till varje kund och erbjuda bästa möjliga patientrådgivning samt skapa kundupplevelse i världsklass.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina kollegor och gemensamt ta ansvar för den dagliga driften.
Apoteket är öppet 09.30-18.30 på vardagar, 10-15 på lördagar. Vi erbjuder extrajobb på kvällar, lov och helger och du kommer tillhöra apotekschef Linda Larssons team. Önskad start enligt överenskommelse.
Vi är övertygade om att flexibilitet, anpassningsbarhet tillsammans med en vilja att växa och lära är rätt egenskaper för att trivas hos oss.
Låter det som rätt utmaning för dig?
I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedIn-profil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Apotekschef Linda Larsson på tel. 0705181926
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Gunilla Andersson på Unionen via gunilla.andersson@kronansapotek.se
, Verdi Sawma på Unionen via verdi.sawma@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Vi söker dig som är utbildad farmaceut och har erfarenhet av att jobba på apotek. Just nu kanske du är student eller tagit en paus i yrket för att göra något annat men vill ha möjlighet att jobba extra.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
