Farmaceut sökes till Kronans Apotek Näsby Park (Täby) - franchise
2026-04-15
Är du nyutexaminerad farmaceut och söker en arbetsplats där du får stöd, utveckling och arbeta nära engagerade ägare?Eller är du erfaren och vill arbeta på ett apotek där du får större insyn, möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamhetens utveckling?
Hos oss på Kronans Apotek Näsby Park i Täby erbjuder vi en personlig och entreprenörsdriven arbetsmiljö där din utveckling står i fokus. Hur långt du vill gå i din karriär avgör du själv - vi tror på engagemang, ansvarstagande och att skapa rätt förutsättningar för att du ska lyckas.
Som farmaceut hos oss arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom både recept och egenvård. Du möter våra kunder med närvaro, engagemang och omtanke och bidrar till en trygg och professionell kundupplevelse .
I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, dina erfarenheter och ditt engagemang till både våra kunder och teamet på apoteket. Allt för apotekets framgång, våra kunders hälsa och din egen fortsatta utveckling.
För oss som ägare är det viktigt att du är engagerad, ansvarstagande och målinriktad, med vilja att ta egna initiativ. Du arbetar nära oss i den dagliga driften och får en unik möjlighet till insyn i hur apotek drivs och utvecklas, vilket skapar goda möjligheter för dig som vill ta nästa steg i din karriär .
Du ser alltid till kundens behov genom professionell rådgivning i både egenvård och receptexpedition och säkerställer korrekt och trygg läkemedelsanvändning. Samtidigt bidrar du till en god laganda och arbetar tillsammans med teamet för att nå våra gemensamma mål.
Våra kunder i Näsby Park förväntar sig kompetens, trevligt bemötande, god service och trygg rådgivning - och de ger mycket tillbaka vid god service . Du blir en del av ett kunnigt, engagerat och trevligt team som gärna delar erfarenheter och stöttar varandras utveckling.
Apoteket i Näsby Park ingår i en entreprenörsdriven grupp som driver fem apotek i Stockholmsområdet och Knivsta. Ägarna är själva farmaceuter med lång yrkeserfarenhet och många års erfarenhet av apoteksägande, och arbetar nära verksamheten med stort engagemang för både apotekets och medarbetarnas utveckling.
Tjänsten kan vara heltid, deltid eller timanställning - vi kommer överens tillsammans utifrån dina förutsättningar.Provanställning tillämpas, gäller ej timanställning.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till en säker och korrekt läkemedelsanvändning och till bättre hälsa.
Vi tror att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. Hos oss stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och skapar tillsammans en trivsam, trygg och hållbar arbetsmiljö, där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra gemensamma framgångar.
Du tar ansvar i din roll, samarbetar väl med kollegor och bidrar med en positiv attityd och ett lösningsfokuserat arbetssätt i vardagen. Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet värdesätter vi ditt engagemang, din vilja att utvecklas och ditt intresse för verksamheten.
Att arbeta på ett entreprenörsdrivet franchiseapotek
Detta är ett entreprenörsdrivet apotek - franchise.
Apoteket ägs och drivs av en franchisetagare som själv är verksam farmaceut, och som ansvarar för bolag, personal och resultat. Samtidigt ingår apoteket i Kronans Apoteks varumärke, koncept och sortiment, med stöd från den centrala organisationen.
Som medarbetare hos oss får du nära samarbete med ägarna, korta beslutsvägar och en stor möjlighet att påverka arbetssätt, utveckling och resultat. Du får en värdefull inblick i apoteksdrift, vilket ger goda förutsättningar för vidare utveckling över tid.
Våra franchisetagare är noggrant utvalda och har ett starkt fokus på både verksamhetsutveckling och medarbetarnas utveckling.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
183 54 TÄBY Arbetsplats
Kronans Apotek Näsby Park
9856763