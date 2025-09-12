Farmaceut sökes till Kronans Apotek i Huddinge Centrum (franchise)
2025-09-12
Farmaceut sökes till Kronans Apotek Huddinge Centrum (franchise)Är du helt ny utexaminerad, vill ha en arbetsplats du kan få bra stöd av erfarna eller är du erfaren, vill du bli studenthandledare, lageransvarig, farmaciansvarig, LMA-ersättare o s v. Här hos oss kan din karriär ta många spännande vägar, det är upp till dig och ditt engagemang, intresse och hur långt du vill nå i din karriär, chanserna finns hos oss att ges stödet till nå dina mål och drömmar
Som farmaceut hos oss arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård inom våra apotek. Du bemöter våra kunder med intresse, engagemang, närvaro och omtanke.
I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, ditt engagemang och dina erfarenheter till både våra kunder och våra medarbetare till utveckling. Allt för apotekets framgång och våra kunders häls och din vidare utveckling
För oss ägare till apoteket är det av stor vikt att du är engagerad, intresserad, målinriktad, ansvarsfull, full av energi till att ta egna initiativ för att tillsammans med oss utveckla vår verksamhet samtidigt som du själv utvecklas vidare
Du ser alltid till kundens behov via rådgivning både i egenvården och receptexpedition och säkerställer att rätt läkemedelsanvändning uppfylls. Du ser det också som en viktig del till att bidra till en god laganda för att nå våra gemensamma mål.
Våra kunder förväntar sig kompetens, trevlig bemötande, bra service, trygg rådgivning i alla delar vid sitt besök hos oss. Våra kunder är trevliga och ger mycket kärlek tillbaka för god service. Vi är ett härligt, kunnigt och trevligt team i olika åldrar med olika erfarenheter som gärna delar med sina nya kollegor och bidrar till deras vidare utveckling.
Våra ägare driver 5 apotek som är placerade i Huddinge Centrum, Hammarby Sjöstad, Näsby Park, Upplands Väsby, Knivsta. Ägarna själva är farmaceuter med 30 och 12 års arbetslivserfarenhet som de gärna delar med och bidrar till sina medarbetares vidare utveckling, något de har speciellt intresse för. Du har möjlighet till stor, liten, variation.
Tjänsten är en heltidstjänst, deltid eller timme. Det beslutar vi tillsammans utifrån vad som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar. Provanställning kommer att tillämpas, gäller ej timanställda.
Vi vänder oss till dig som är legitimerad receptarie eller apotekare som är antingen i början av sin karriär vill dra nytta av vad vi kan ge eller är erfaren farmaceut som känner igen dig i följande beskrivning:
- Du visar och har ett stort intresse och engagemang i mötet med våra kunder och samarbetar väl med kollegor på dina apotek och i hela organisationen.
- Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och medarbetare och tar hjälp av dina kollegor och ditt team vid behov
- Du bidrar med en god attityd och söker alltid lösningar i din vardag.
- Du bemöter alltid våra kunder med närvaro, intresse och omtanke.
Känns detta rätt för dig och är du nyfiken på att veta vilka vi är ytterligare? Hör av dig till oss via mail, vår rekryteringsansvarig, lenakarlsson54@gmail.com
så kontaktar hon kring dina frågor och funderingar
Vi ser fram emot din ansökan och träffa dig personligen.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
