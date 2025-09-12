Farmaceut sökes till Kronans Apotek i Hammarbysjöstad (franchise)
2025-09-12
Farmaceut sökes till Kronans Apotek i Hammarbysjöstad Som farmaceut hos oss arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Viktigt för oss att du möter våra kunder med intresse, engagemang, närvaro och omtanke. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, ditt engagemang och dina erfarenheter till de mest nöjda kunder för apotekets framgång och våra kunders hälsa samt din vidare utveckling där du kan må bra, vara stolt för din bidrag för folkhälsan.
För oss ägare till apoteket är det av stor vikt att du är engagerad, intresserad, målinriktad, ansvarsfull, full av energi till att ta egna initiativ för att tillsammans med oss utveckla vår verksamhet samtidigt som du själv utvecklas vidare. Du ser alltid till kundens behov via rådgivning både i egenvården och receptexpedition och säkerställer att rätt läkemedelsanvändning uppfylls. Du ser det också som en viktig del till att bidra till en god laganda för att nå våra gemensamma mål. Våra kunder förväntar sig kompetens, trevlig bemötande, bra service, trygg rådgivning i alla delar vid sitt besök hos oss.
Våra ägare driver 5 apotek som är placerade i Huddinge Centrum, Hammarby Sjöstad, Näsby Park, Upplands Väsby, Knivsta. Ägarna själva är farmaceuter med 30 och 11 års arbetslivserfarenhet som de gärna delar med och bidrar till sina medarbetares vidare utveckling, något de har speciellt intresse för. Du har möjlighet till att jobba stor, litet apotek, omväxlande, inspirerande apotek även du du kan ha ditt bas apotek. Vi är ett härligt, kunnigt och trevligt team i olika åldrar med olika erfarenheter som gärna delar med sina nya kollegor och bidrar till deras vidare utveckling inom vår egen litet apotekskedja av 5 apotek, har en familjär atmosfär.
Tjänsten är en heltidstjänst men du som är intresserad av deltid deltid eller timme går gärna också söka. Det beslutar vi tillsammans utifrån vad som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar och intresse. Provanställning kommer att tillämpas, gäller ej timanställda
Vi vänder oss till dig som är legitimerad receptarie eller apotekare som är antingen i början av sin karriär vill dra nytta av vad vi kan ge eller är erfaren farmaceut som känner igen dig i följande beskrivning:
- Du visar och har ett stort intresse och engagemang i mötet med våra kunder och samarbetar väl med kollegor på dina apotek och i hela organisationen.
- Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och medarbetare och tar hjälp av dina kollegor och ditt team vid behov
- Du bidrar med en god attityd och söker alltid lösningar i din vardag.
- Du bemöter alltid våra kunder med närvaro, intresse och omtanke.
Till vår hjälp finns ägarna som är själv erfarna farmaceuter, andra chefer och erfarna kollegor på ytterliga 4 apotek som drivs av samma entreprenörer, Huddinge Centrum, Näsby Park i Täby, Upplands Väsby i Runby, Knivsta, möjligheten finns till att variera arbetsplats stor som litet apotek om så du önskar samt söka lämna intresse anmälan även i dessa om så passar dig bättre.
Att jobba på ett franchise apotekDet här är ett av våra entreprenörsdrivna apotek, det vill säga franchise! Vad innebär då det? Ett entreprenörsdrivet apotek ägs av en entreprenör som självständigt driver och äger sitt apotek i sitt eget bolag och ansvarar självständigt för bolagets resultat och personal. Franchiseapoteken delar det gemensamma varumärket och sortimentet med den övriga organisationen. Entreprenören får även stöttning i frågor som rör verksamheten och dess medarbetare från centrala serviceorganisationen. Som medarbetare på ett franchiseapotek får du en stor inblick i hur det är att driva ett apotek. Du får vara med att påverka apotekets arbetssätt och resultat i stor utsträckning då det är korta beslutsvägar.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV, Personligt brev för vi ska kunna hantera vidare. Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Lena Karlsson, vår rekryteringsansvarig: lenakarlsson54@gmail.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
