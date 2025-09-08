Farmaceut sökes till konsultuppdrag i Gotland Omgående
Prodigy Consulting AB / Apotekarjobb / Gotland Visa alla apotekarjobb i Gotland
2025-09-08
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prodigy Consulting AB i Gotland
, Nyköping
, Kalmar
, Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du legitimerad apotekare eller receptarie och vill ha en flexibel och utvecklande karriär? Prodigy Consulting söker engagerade apotekare för uthyrning till apotek över hela Sverige. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling!Publiceringsdatum2025-09-08Om företaget
Prodigy Consulting är en aktör inom bemanning och rekrytering av farmaceutisk personal. Vi samarbetar med apotek över hela Sverige och ser till att rätt kompetens hamnar på rätt plats. Vår ambition är att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö för våra konsulter, med fokus på utveckling och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Som farmaceut genom Prodigy Consulting kommer du att arbeta på olika apotek och bidra med din expertis inom läkemedelsrådgivning, recepthantering och kundservice.Kvalifikationer
Legitimerad apotekare/receptarie med giltig svensk legitimation
God kommunikationsförmåga och ett kundorienterat arbetssätt
Flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa sig till nya arbetsmiljöer
Vad vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön och förmånliga anställningsvillkor
Flexibla arbetsmöjligheter - heltid, deltid eller projektbaserat
Möjlighet att arbeta på olika apotek och bredda din erfarenhet
Stöd och utveckling genom hela din anställning
Förmåner såsom friskvårdsbidrag och vidareutbildningSå ansöker du
Låter detta som en möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Välkommen till Prodigy Consulting - tillsammans bygger vi framtidens apotek!
Om anställningenErsättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@prodigyconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prodigy Consulting AB
(org.nr 559427-8920) Jobbnummer
9498571