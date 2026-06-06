Farmaceut Sökes Till Kicks På Drottninggatan!
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2026-06-06
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Nu söker vi en Farmaceut till vårt koncept Professionell Hudvård på KICKS Drottninggatan, Stockholm.
Rollen som Farmaceut är en utpräglad operativ roll där din primära uppgift är att fokusera på att driva försäljning ute i butiken tillsammans med övriga säljteamet. Du har en aktiv och coachande roll för att på bästa sätt stötta dina kollegor inom området professionell hudvård. Rollen har tillsammans med säljteamet fullt fokus på att driva försäljning mot uppsatta försäljningsmål, budget och nyckeltal. I rollen som Farmaceut förväntas du ha ett högt eget driv och ett stort eget engagemang där försäljning, service och resultat alltid hamnar högst upp på prioriteringslistan. Du arbetar med att sälja och marknadsföra KICKS produkter och tjänster primärt inom Professionell hudvård men precis som övriga i teamet förväntas du jobba sömlöst över samtliga produktområden, i enlighet med The KICKS Way.
I rollen rapporterar du till Flagship Store Manager.
Att arbeta i enlighet med The KICKS Way innebär att du alltid sätter kunden främst, du arbetar i enlighet med vår vision, affärsidé och våra värderingar. Genom att du har säljfokus i allt du gör, bidrar du till butikens resultat och mål. Du förväntas också vara kreativ och lösningsorienterad med inställningen att allt är möjligt.
I rollen som farmaceut ser vi att du bla:
Stöttar dina kollegor med din expertis som farmaceut inom konceptet professionell hudvård
Aktivt fokusera på företagets nyckeltal samt vidta åtgärder vid avvikelser
Säkerställa att löpande administration och rutiner utförs enligt KICKS regler och policys
Bidra till en god arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen, i enlighet med The KICKS Way
Aktivt arbeta för att KICKS ska vara en attraktiv arbetsgivare
Bidrar till att skapa en lustfylld säljmiljö gentemot kund utifrån exponeringsansvisningar (planogram) och koncept
Du möter varje besökare för att säkerställa det bästa kundmötet i enlighet med The KICKS Way
Du säljer aktivt KICKS produkter och tjänster, samt utför de tjänster som ingår i KICKS erbjudande, utifrån din kompetens
Bidrar till ordning och reda i butiken
Bidrar till att hålla butiken fräsch och frontad, med ett påfyllt sortiment
Arbetar i enlighet med fastställt rutinschema för butiken
Vi söker dig som:
Du älskar försäljning och mötet med kunden, och har ett grundintresse för Professionell hudvård och KICKS produkter
Du är lyhörd och har förmåga att se kundens behov
Som kollega och medarbetare bidrar du till en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat, samarbete och trivsel
Är utbildad farmaceut
Har goda IT kunskaper, samt grundläggande kunskaper i Officepaketets delar, främst Word och Powerpoint
Vidare ser vi gärna att du har:
Vilja och förmåga att verka som ambassadör för KICKS koncept Professionell hudvård
Vana och erfarenhet av försäljning och kundmöten inom kosmetikbranschen
Intresse för Visual Merchandising
Intresse och kunskaper för den bransch bolaget verkar inom.
Tjänsten är en tillsvidareanställning (vi tillämpar provanställning) på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Är du den vi söker? Välkommen in med din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande.
På KICKS tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenheter.
I samband med denna rekrytering samarbetar KICKS med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult, Julia Stranne.
Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt då vi håller intervjuer löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
KICKS är Nordens ledande skönhetskedja och erbjuder ett helhetskoncept inom makeup, doft, hudvård och hårvård. Med välutbildade skönhetsexperter i 250 butiker i Sverige, Norge och Finland och en modern omnikanalslösning, där fysisk butik och e-handel är integrerat, erbjuder KICKS personliga och inspirerande skönhetstjänster och runt 25 000 produkter från 300 varumärken.
KICKS har flaggskeppsbutiker i Stockholm, Göteborg, Oslo och Malmö och är en del av Axel Johnson-koncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Retail Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailrecruitment.se 0706-067646 Jobbnummer
9950952