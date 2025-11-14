Farmaceut på deltid till Apotek Hjärtat Maxi Solna
2025-11-14
Är du legitimerad farmaceut och redo för din nästa utmaning - på deltid?
Vill du bidra med din farmaceutiska kompetens, möta kunder med värme och samtidigt ha flexibilitet och tid över för annat som är viktigt i livet? Hos oss får du vara en del av en organisation där du har ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller. Vi söker nu en farmaceut på deltid (50-75 %) till vårt fina apotek i Solna Business Park.
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, ditt engagemang och din erfarenhet till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina apotek i Solna Business Park!
Som farmaceut hos oss blir du en del av ett stabilt och sammansvetsat team med fem farmaceuter och tre tekniker. Flera av oss har arbetat tillsammans sedan apotekets start för över tio år sedan, och vi värdesätter både erfarenhet, samarbete och arbetsglädje.
Hos oss står kunden alltid i fokus - oavsett om det handlar om rådgivning, recept eller andra viktiga arbetsuppgifter. Våra kunder är en härlig blandning av boende från närområdet, anställda i Solna Business Park och trogna ICA Maxi-besökare.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid som farmaceut, omfattning kan diskuteras men ca 50-75%. Start omgående eller enligt överenskommelse. Apoteket har öppet 7-22 alla dagar i veckan - något våra kunder verkligen uppskattar och som skapar flexibilitet i schemaläggningen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Kontaktperson: Hayedeh Mirghaffari
Mailadress: hayedeh.mirghaffari@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Detta är ett deltidsjobb.
171 41 SOLNA
Apotek Hjärtat Maxi Solna
