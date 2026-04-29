Farmaceut med varuansvar till Apotek Hjärtat Lidingö
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som varuansvarig farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
I rollen som varuansvarig ansvarar du för att lagerhållningen är optimal och att lagerekonomi och rutiner följer uppsatta mål. Du ansvarar för att den dagliga varuhanteringen följer Hjärtats rutiner och ser till att hålla ett optimalt lager per månad. När behov uppstår utbildar du dina kollegor i de rutiner som rör varuhantering.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Apotek Hjärtat i Lidingö Centrum är ett välbesökt och uppskattat apotek med jämnt kundflöde hela dagen. Vi har en stor egenvård samt en rymlig receptur med fem receptkanaler. Våra kunder består till stor del av stamkunder som bor eller arbetar på Lidingö vilket skapar fina och återkommande kundmöten.
Apoteket ligger i ett trevligt centrum med butiker och matställen, och det är enkelt att ta sig hit - tunnelbana från T-Centralen till Ropsten tar ca 10 minuter, därefter buss i 5 minuter över bron.
Hos oss får du alltid kollegialt stöd. Vi är minst två farmaceuter på plats under alla öppettider och hjälps åt för att ge bästa möjliga service. Som apotekschef värdesätter jag att du tycker om kundmötet, samarbetar väl och vill bidra till helheten. Ingen kan allt - men tillsammans kan vi nästan allt.
Erfarenhet av lageransvar är meriterande.
Vårt team består av 7 farmaceuter, 4 tekniker/rådgivare, 1 varuplockare samt extrapersonal främst inom egenvård.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid eller deltid men minst 75%.
Öppettider: Vardagar 09-19 Lördag 10-16 Söndag 12-16
(Sommar: något kortare öppettider enligt centrumets tider)
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Kontaktperson: helena.sjolander@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
181 32 LIDINGÖ Arbetsplats
Apotek Hjärtat Lidingö Centrum Jobbnummer
9882488