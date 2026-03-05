Farmaceut med möjlighet till LMA-ansvar till Apotek Hjärtat Bagarmossen
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi söker dig, en driven farmaceut, till vårt erfarna, glada och trygga team. Hos oss är vi en apoteksassistent, en apotekstekniker och två farmaceuter som arbetat tillsammans länge.
Apoteket är placerat vid Bagarmossen Centrum-Stockholm. Vi är belägna ett stenkast från tunnelbana och kollektivförbindelser.
Till oss kommer kunder i alla åldrar, framför allt äldre och barnfamiljer , som besöker oss regelbundet. Vi har ett nära samarbete med hemsjukvård, hemtjänst och andra vårdenheter. Apoteket hanterar även regelbundet licenser och extempore vilket ger variation och kunskapsutveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras. Som farmaceut hos oss finns möjligheten att hjälpa närliggande apotek. Hos oss har du även möjlighet att erhålla ansvaret som Läkemedelansvarig - en specialistroll där du, tillsammans med teamet, ger de bästa förutsättningar för ett kundmöte som kommer från Hjärtat.
Vi har öppet 09-18:30 på vardagar, 10-15 på lördagar och 11-15 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Sara Alsayfi sara.alsayfi@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
128 45 BAGARMOSSEN Arbetsplats
Apotek Hjärtat Bagarmossen Jobbnummer
9779347