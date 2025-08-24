Farmaceut med möjlighet till LMA till Håstens Vårdcentral
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Farmaceuter till Kronans Apotek i Varberg Håstens vårdcentral - med möjlighet att bli LMA
Är du farmaceut och letar efter en roll där både kundmöten och kollegialt samarbete får ta plats? Där du får utvecklas, skratta och samtidigt göra skillnad i människors vardag? Då kan detta vara jobbet för dig!
Just nu söker vi en legitimerad farmaceut till vårt apotek i Håstens Vårdcentral. Här får du jobba i en omväxlande och social miljö tillsammans med ett härligt gäng som värdesätter gemenskap, kvalitet och arbetsglädje
I rollen får du använda hela din kompetens - från recepthantering och rådgivning till arbete med egenvård och kundservice. Vi är måna om att lyfta varandra och skapa en arbetsplats där man trivs och känner sig viktig. Har du ett intresse för ledarskap? Då finns möjlighet att axla rollen som LMA (läkemedelsansvarig) där du får vara med och säkerställa läkemedelshanteringen och stötta teamet i kvalitetsarbetet.
Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller receptarie och som gillar att ha kundkontakt, samarbeta med kollegor och bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Apoteket har öppet vardagar mellan 08.00 - 17.00 och är stängt på helgerna, vilket skapar en fin balans mellan arbetsliv och fritid. Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från dig - sök redan idag!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
