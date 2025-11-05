Farmaceut med LMA-behörighet till Kronans Apotek Uppsala Svartbäcksgatan -M
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Uppsala Visa alla apotekarjobb i Uppsala
2025-11-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Engagerad och erfaren farmaceut till Kronans Apotek Svartbäcksgatan, Uppsala
Vi söker dig som är en engagerad och erfaren farmaceut och som vill ta en nyckelroll som expert på både receptbelagda och receptfria läkemedel hos oss på Kronans Apotek Svartbäcksgatan. Apoteket ligger mitt på gågatan i hjärtat av Uppsala, omgiven av butiker, caféer, restauranger och bibliotek - ett levande område med stor variation i kundflödet.
Våra kunder består främst av barnfamiljer, studenter och människor i farten, vilket ger dig möjlighet att göra verklig skillnad i deras vardag. Du blir en del av ett engagerat och positivt team som består av två farmaceuter och två apotekstekniker, som tillsammans tar stort ansvar för driften och alltid strävar efter att leverera kundupplevelser i toppklass.
Apoteket är även en del av ett kluster tillsammans med Kronans Apotek Kvarnengallerian. Det innebär att du blir en del av ett större sammanhang och ett ännu starkare team - totalt ytterligare fyra farmaceuter och tre apotekstekniker - där vi tillsammans samarbetar och utvecklas.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling. Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar, föreskrifter och förordningar för öppenvårdsapotek. I rollen ingår även följande arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde:
- Expediera läkemedel och erbjuda trygg och professionell patientrådgivning samt bidra till en kundupplevelse av hög kvalitet.
- Bidra till delaktighet och god samverkan inom apoteket genom ett nära samarbete med kollegorna.
- Säkerställa att regelbundna egeninspektioner av apoteket genomförs och att apoteket uppfyller kraven på egenkontroll.
- Hantera avvikelser och brister som uppkommer på apoteket, bedöma dessa och vidta nödvändiga åtgärder.
- Ha det övergripande ansvaret för att följa upp verksamhetens kvalitet och bidra till att sprida kunskap om god läkemedelsanvändning och kvalitet i teamet.
Apoteket är öppet 09-19 på vardagar, 10-17 på lördagar och 12-16 på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid och du kommer tillhöra apotekschef Ibtesam Murads team. Önskad start jan 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du har gedigen erfarenhet som farmaceut och vill dela med dig av din kunskap för att bidra till god läkemedelsanvändning och förbättrad hälsa - både för kunder och kollegor.
För rollen som LMA behöver du ha minst två års erfarenhet från ett svenskt öppenvårdsapotek samt minst ett års dokumenterat kvalitetsarbete. Vi tror att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Ibtesam Murad tel. 070-81 90 60
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9590669