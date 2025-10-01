Farmaceut med LMA-behörighet till Kronans Apotek i Mölndal Galleria
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Mölndal
2025-10-01
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut med LMA-behörighet till Kronans Apotek i Mölndal Galleria
Vi söker dig som är engagerad och erfaren farmaceut (gärna med LMA-behörighet) och som vill bli Kronans Apotek expert på receptbelagda läkemedel och receptfria mediciner. Apoteket är beläget i fina Mölndal Galleria och i närområdet finns det alla former av butiker. Vi har ett mycket bra samarbete med övriga aktörer i Gallerian och vårt apotek är ett av de finaste i Sverige. Du kommer arbeta tillsammans med ett härligt team bestående av såväl farmaceuter som apotekstekniker som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling. Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten följer de lagar, föreskrifter och förordningar som ställs på ett öppenvårdsapotek. I rollen ingår även följande arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde:
- Du ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och erbjuda bästa möjliga patientrådgivning samt skapa kundupplevelse i världsklass.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina kollegor.
- Se till att regelbundna egeninspektioner av apoteket genomförs och att apoteket uppfyller kraven på egenkontroll.
- Ansvarar för att avvikelser och brister som uppkommer på apoteket hanteras, bedöms och att lämpliga åtgärder vidtas.
- Ha det övergripande ansvaret för att övervaka verksamhetens kvalitet och sprida kunskap om god läkemedelsanvändning och kvalité till övriga medarbetare.
Apoteket är öppet 09:00-20:00 på vardagar, 10:00-17:00 på lördagar samt söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid och du kommer tillhöra apotekschef Razims team. Önskad start 1 november eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du har längre erfarenhet som farmaceut och vill sprida och inspirera med din kunskap till både kollegor och kunder för att bidra till en god läkemedelsanvändning och hälsa.
För rollen som LMA behöver du ha minst 2 års erfarenhet på ett svenskt öppenvårdsapotek samt ett års dokumenterat kvalitetsarbete. Vi tror att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
