Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut med LMA-behörighet till Kronans Apotek i Kungsholmstorg.
Vi söker dig som är en engagerad och erfaren farmaceut som vill bli Kronans Apoteks expert på receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter. Apoteket är beläget i fina Kungsholmen. Den typiska kunden hos oss är barnfamiljer, äldre eller egenvårdskunder. Du kommer att arbeta tillsammans med ett kompetent och samarbetsinriktat team bestående av 3 farmaceuter och 3 apotekstekniker som gemensamt tar ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser av högsta kvalitet.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling. Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar, föreskrifter och förordningar för öppenvårdsapotek. I rollen ingår även följande arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde:
- Expediera läkemedel och erbjuda trygg och professionell patientrådgivning samt bidra till en kundupplevelse av hög kvalitet.
- Bidra till delaktighet och god samverkan inom apoteket genom ett nära samarbete med kollegorna.
- Säkerställa att regelbundna egeninspektioner av apoteket genomförs och att apoteket uppfyller kraven på egenkontroll.
- Hantera avvikelser och brister som uppkommer på apoteket, bedöma dessa och vidta nödvändiga åtgärder.
- Ha det övergripande ansvaret för att följa upp verksamhetens kvalitet och bidra till att sprida kunskap om god läkemedelsanvändning och kvalitet i teamet.
Apoteket är öppet 08-19 på vardagar, 10-16 på lördagar och stängt på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på omfattning heltid/deltid och du kommer tillhöra apotekschef Sevda Bayramova team. Önskad start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du har gedigen erfarenhet som farmaceut och vill dela med dig av din kunskap för att bidra till god läkemedelsanvändning och förbättrad hälsa - både för kunder och kollegor.
För rollen som LMA behöver du ha minst två års erfarenhet från ett svenskt öppenvårdsapotek samt minst ett års dokumenterat kvalitetsarbete. Vi tror att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
