Farmaceut med läkemedelsansvar till Apotek Hjärtat Commerce, Skövde
2025-09-29
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut med läkemedelsansvar på Hjärtat
Utöver din roll som farmaceut har du även läkemedelansvaret på apoteket. På Hjärtat innebär det att du ansvarar för det lokala kvalitetsarbetet. Du tar ansvar för att ditt apotek uppfyller de krav som ställs, och för att rapportera avvikelser. Du ser till att nya medarbetare introduceras och tar del av kvalitetsrutinerna på apoteket, och coachar dina kollegor med stöd och råd gällande apotekets kvalitetsarbete.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek Hjärtat Commerce, vårt köpcentrumapotek mitt i Skövde centrum. Apoteket är superfräscht med Hjärtats senaste koncept, och apoteket har fortfarande stark tillväxt.
På Commerce har vi stor variation i arbetet med många kunder i båda egenvård och med recept - och vi har även leveranser till sjukhem och hemsjukvård. På apoteket sätter vi alltid kunden i fokus och strävar efter att överträffa förväntan på service. På apoteket arbetar 6 medarbetare och öppettiderna är 09.30-19 på vardagar, 10-17 på lördagar och 11-17 på söndagar.
För mig som chef, är det viktigt att du är en engagerad lagspelare som gör ditt bästa för att vi ska lyckas överträffa kundernas förväntningar varje dag! Du stöttar kollegorna och bidrar till att skapa en härlig och välkomnande känsla hos båda kunder och kollegor!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 30/10-2025
Kontaktperson: Matilda Chaba: matilda.chaba@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Hertig Johans Torg 4 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde Jobbnummer
9531291