Farmaceut med farmaciansvar till Apotek Hjärtat ICA Kvantum, Uddevalla
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Uddevalla Visa alla apotekarjobb i Uddevalla
2025-08-12
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Stenungsund
, Mellerud
eller i hela Sverige
Farmaceut med farmaciansvar till Apotek Hjärtat ICA Kvantum, Uddevalla
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek Hjärtat i anslutning till ICA Kvantum i Uddevalla där jag söker en
farmaceut som vill vara farmaciansvarig hos oss och även Apotek Hjärtat Ljungskile!
Vi är idag 8 härliga kollegor, 5 farmaceuter och 3 apotekstekniker, som hjälper våra kunder med bästa service. Apoteket har öppet 7 dagar i veckan 8-20 måndag till fredag och 9-16 lördag och 10-15 söndag men från 1 september kommer vi ha öppet 10-16 på söndagar.
Hos oss kommer laget före jaget. Vi ställer upp för varandra, hjälper gärna varandra och har god kommunikation. Energin i gruppen tror vi är en framgångsfaktor och vi hoppas att du som söker vill vara med och bidra.
För mig som chef, är det viktigt att vi trivs och har roligt med såväl varandra som med våra kunder och att vi utvecklas i våra yrkesroller. Vi har alltid kundernas bästa i fokus och vi strävar efter att överträffa kundernas förväntningar. Det är stor variation hos våra kunder, allt från stammisen till barnfamiljen eller bara den som snabbt kommer in på sin lunch.
Vill du ha stor variation och gillar när det rör på sig, då är detta jobb för dig!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Kontaktperson: Katarina Hellborg Johansson 070-561 64 09katarina.hellborgjohansson@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
451 43 UDDEVALLA Arbetsplats
APH ICA Kvantum Uddevalla Jobbnummer
9453800