Farmaceut Apotek Hjärtat Länssjukhuset Kalmar

Är du legitimerad farmaceut och vill jobba i Kalmar? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är som timanställd med start enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till ett härligt gäng bestående av fem personer med olika kompetens. Jag heter Helen och är apotekschef på Apotek Hjärtat beläget i sjukhusets entré i Kalmar. Här servar vi både nya och gamla kunder med bästa service. Som ledare är jag mån om ha ett bra samarbete och att hela gruppen trivs. Jag hoppas att just du är nyfiken och vill bli ett tillskott i vårat gäng. Här finns många möjligheter och som timanställd även att stötta fler av apotek hjärtat i kommunen.
Våra öppettider är 7.30- 18.00 på vardagar och 10- 15 helger.
Vill du veta mer om hur det är att jobba på Apotek Hjärtat kan du läsa mer här. Vi finns även på Spotify, lyssna gärna på vår podd!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Kontaktperson: Helen Jonasson
