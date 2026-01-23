Farmaceut - Rörlig resurs till Apotek Hjärtat Region 7, Stockholm Norr
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - Regionchef Zeljka berättar
Region Stockholm Norr består av 20 apotek och apoteken har ett nära samarbete med varandra. Regionen omfattar apotek belägna i förorter till Stockholm, från Märsta och Knivsta i norr genom Upplands Väsby, Vallentuna, Åkersberga, Täby, Danderyd, Sollentuna och Kista till Järfälla och Bålsta i nordväst. Vår region präglas av hög kompetens, stort engagemang och en önskan att alltid ge våra kunder service i världsklass.
Vi söker nu en rörlig resurs, farmaceut som ska hjälpa oss att fortsätta ge våra kunder den bästa upplevelse på våra apotek i Regionen. Vi söker dig som är positiv, utåtriktad, har lätt att samarbeta och gillar ett ytterst flexibelt arbetssätt. Du har ett genuint intresse av att arbeta i kundmötet med försäljning och rådgivning - att hjälpa och ge varje kund bättre hälsa och större välbefinnande.
Denna tjänst ger dig möjlighet att träffa olika team på våra apotek, lära känna många nya kollegor och prova att arbeta på så väl stora som små apotek. Den ger dig möjligheter till varierande arbetsuppgifter och chans att lära dig alla delar av apoteksverksamhet samt sprida de bästa aktiviteter och lösningar från apotek till apotek.
Arbetstiden förläggs på såväl vardag som helgdag. Du måste ha tillgång till egen bil, samt gärna några års erfarenhet av apoteksarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare.
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat.
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov.
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Zeljka Wallander +46 70 247 44 35
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
