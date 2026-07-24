Färdtjänst och taxi förare till Rosen Taxi AB i Karlskrona
Rosen Taxi AB / Fordonsförarjobb / Karlskrona Visa alla fordonsförarjobb i Karlskrona
2026-07-24
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Rosen Taxi AB är ett växande taxiföretag i Karlskrona. Vi arbetar på uppdrag av Blekingetrafiken och erbjuder färdtjänst, sjukresor och andra taxitjänster. För närvarande har vi 20 fordon i trafik och söker nu fler engagerade taxiförare till vårt team.
Vi söker dig som har giltig taxiförarlegitimation, är serviceinriktad, ansvarsfull och tycker om att arbeta med människor. Vi erbjuder heltid eller deltid, moderna fordon, bra arbetsvillkor och möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Välkommen med din ansökan till Rosen Taxi AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
Du kan även ringa 0733500700
E-post: hosseinzadehroozbeh@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Taxi förare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosen Taxi AB
(org.nr 559393-8946)
Gullabergsvägen 6 (visa karta
)
371 43 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Rozbeh Hoseinzadeh hosseinzadehroozbeh@gmail.com 0733500799 Jobbnummer
10011161