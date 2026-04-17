Färdighetstränare till barn och unga i risk samt deras familjer.
Sundbybergs kommun / Behandlingsassistentjobb / Sundbyberg Visa alla behandlingsassistentjobb i Sundbyberg
2026-04-17
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Färdighetstränare till team för behandling och eftervård för barn och unga i risk samt deras familjer.
Sundbybergs stad - Socialtjänsten, Enheten för öppenvård barn och unga
2 tjänster, tillsvidareanställning, heltid
Vill du arbeta nära ungdomar och deras familjer och bidra till att fler unga hittar vägar bort från kriminalitet, skolfrånvaro och destruktiva miljöer?
Vi söker nu två färdighetstränare till vårt team. Rollen innebär ett praktiskt och relationsbaserat arbete där du stödjer ungdomar i deras vardag och fungerar som en länk mellan behandling, familj och ungdomens olika livsmiljöer.
Arbetet riktar sig till ungdomar i riskzon för normbrytande beteende och kriminalitet.
Hösten 2025 startat vi ett team som erbjuder kvalificerade öppenvårdsinsatser till barn, unga och deras familjer. Arbetet sker i nära samarbete med utredande socialsekreterare och andra för barnet viktiga aktörer.
Teamet befinner sig i en pågående utvecklingsfas och rollen som färdighetstränare är ny, vilket innebär att du behöver ha en vilja att vara med och utveckla rollen. Vårt arbete vilar på en systemteoretisk grund och på evidensbaserade metoder, med ett starkt fokus på samverkan, delaktighet och förändring.
Din roll
Som färdighetstränare arbetar du nära ungdomar och deras familjer i vardagen. Du stödjer ungdomar i att skapa struktur, stärka sociala färdigheter och etablera fungerande rutiner i skola, fritid och hem.
Du kommer arbeta i team med familjebehandlare i ärendet, och i nära samverkan med socialsekreterare, skola och andra aktörer kring ungdomen. Din roll är att fungera som en brygga mellan planerade behandlingsinsatser och ungdomens vardag.
Du arbetar direkt med barn, unga och deras föräldrar för att skapa varaktig förändring, förbättrad kommunikation och ökad trygghet i familjen.
I rollen ingår att:
Arbeta med social färdighetsträning i vardagliga situationer
Arbeta motiverande kring skolgång, fritid, hälsa och livsstilsfrågor
Modellera konstruktiv kommunikation och problemlösning
Vara ett stöd vid övergångar, exempelvis när ungdomar flyttar hem från HVB eller familjehem
Följa med till exempelvis BUP, beroendemottagning eller andra stödinsatser
Bidra till att ungdomar förstår och kan ta del av stödinsatser
Arbetet innebär kvälls- och helgarbete, då stödet behöver ges när ungdomen behöver det.
Vi söker dig som
Har lätt för att skapa relationer och bygga förtroende med ungdomar utan att tappa fokus på målet
Är stabil och uthållig i arbete med ungdomar som kan visa stort motstånd och ambivalens
Har ett respektfullt och lösningsfokuserat och förhållningssätt
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Drivs av en vilja att utveckla rollen och klara av att ramarna för tjänsten inte är helt satta.
Du behöver också ha god förmåga att samverka med flera olika aktörer och olika professioner.Kvalifikationer
Utbildning inom socialt behandlingsarbete, beteendevetenskap eller pedagogik
Erfarenhet av arbete med ungdomar i riskzon
Har ett relationellt och systemteoretiskt synsätt
Meriterande
Utbildning i motiverande samtal (MI)
Utbildning och erfarenhet av RePulse eller andra sociala färdighetsträningsprogram
Utbildning inom trauma- eller mentaliseringsbaserade arbetssätt
B körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Därför kommer du trivas hos oss
Vi är ett team med:
Hög kompetens, värme, engagemang och humor
En arbetsmiljö med bra och trevliga lokaler samt hjälpsamma kollegor
Tid för reflektion, kollegialt lärande och metodutveckling
Handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
Hos oss blir du en del av en verksamhet där personalen trivs och utför ett kvalificerat behandlingsarbete som vi är riktigt stolta över
Du kommer att vara en viktig del i att vara med och fortsätta bygga upp och forma verksamheten.
Och ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för barn och familjer
Sundbybergs stad erbjuder dessutom ett generöst friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling till extra lediga dagar, modern och flexibel förläggning av arbetstid, medlemskap i Sundbybergs kommunanställdas Idrottsförening (SKIF) och rabatterat årskort på simhallen. För den konstintresserade finns möjlighet att bli medlem i konstföreningen Bladoram.
Hälsning från dina nya kollegor
Hos oss blir du en del av ett litet team som arbetar nära varandra - och trivs med det. Vi delar information, stöttar varandra och arbetar mot samma mål. Vi delar utmaningar och gläds tillsammans åt framsteg. Vår kultur är prestigelös, varm och fylld av skratt.
Vi möter familjer i deras utveckling och söker dig som är nyfiken - både på dig själv och andra - och vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Vi strävar efter att vara trygga vuxna som familjen kan luta sig mot under insatsen, med fokus på att stärka familjen och deras nätverk över tid.
Vårt mål är att hjälpa familjen skapa hållbara förändringar som gör oss mindre behövda över tid.
Varmt välkommen att bli en del av vårt fantastiska team!
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Kvälls- och helgtjänstgöring.
Urval och intervjuer sker efter ansökningstidens slut.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Sista ansökningsdag är: 2026-05-03
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123355".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
Ekbacksgränd 6 (visa karta
)
172 92 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Camilla Ottov camilla.ottov@sundbyberg.se
9862480