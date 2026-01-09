Färdig sjuksköterska i juni? Välkommen till oss på Akutmottagningen!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Kungälv Visa alla sjuksköterskejobb i Kungälv
2026-01-09
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vem är du?
Är du en nyutexaminerad sjuksköterska som brinner för akutsjukvård? Vill du vara med och göra skillnad för patienter som behöver akut sjukvård? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!
Du är ödmjuk, ambitiös och upplevs som en glad och positiv person.
Du är engagerad och tycker om att arbeta i en miljö med varierande tempo. Som person vill du utvecklas, lära mer och är inte främmande för att hugga i där det behövs. Är du dessutom flexibel och har god samarbetsförmåga är du definitivt rätt person för oss. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vi vet att starten som nyutexaminerad sjuksköterska kan vara intensiv, därför ger vi dig möjligheten att starta din karriär som sjuksköterska hos oss på akuten som sommarvikarie där du kommer arbeta med en annan sjuksköterska som har det medicinska ansvaret.
I vårt dagliga arbete jobbar vi i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska och fysioterapeut. Vi har även "Receptarie i vården" som hjälper till och stöttar medarbetarna gällande läkemedel, administratörer som hjälper till med att skriva in patienter och patienttransportörer som hjälper till med patienttransporter.
När du är färdig med din 2 veckor långa bredvidgång tillsammans med undersköterska och börjar arbeta självständigt, startar du med grundpositioner. Efter sommaren finns möjlighet till förlängning som sjuksköterska där vi då erbjuder 4 veckors bredvidgång med sjuksköterska.
Hos oss på akutmottagningen träffar du patienter med flera olika symtom/sjukdomar inom medicin, kirurgi och ortopedi. Du arbetar i en stor arbetsgrupp inom många olika yrkeskategorier som är öppna för att svara på dina frågor. Arbetsmiljön präglas av glädje och framåtanda.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på akutmottagning.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Akutmottagning, Kungälvs sjukhus Kontakt
Alexandra Vatant, enhetschef 0730-658069 Jobbnummer
9674942