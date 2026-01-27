Färdig frisör eller lärling sökes till Västerås mysigaste salong
Nsahaep AB / Hälsojobb / Västerås Visa alla hälsojobb i Västerås
2026-01-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nsahaep AB i Västerås
Vi söker en frisör eller frisör-trainee till Harmoniq.Salong i Västerås!
Vill du vara en del av ett varmt och kreativt team på en av Västerås mest välbesökta skönhetssalonger? Vi på Harmoniq.Salong söker nu en färdig frisör med gärna gesällbrev som är redo att växa tillsammans med oss.
Om oss
Harmoniq.Salong är en modern, nyrenoverad salong med fokus på kvalitet, kreativitet och kundupplevelse. Vi arbetar med exklusiva varumärken och du får kontinuerligt ta del av utbildningar och kompetensutveckling. Vi är medlem i Frisörföretagarna och är uppdaterade på deras villkor!
Vi söker dig som:
Har god erfarenhet av att arbeta som frisör (eller är i slutfasen av din frisörutbildning)
Har gesällbrev (eller är påväg dit)
Är självgående, kreativ och kundfokuserad
Har god känsla för färg, form och trender
Är lösningsorienterad och målinriktad
Trivs med att jobba i team och samtidigt ta eget ansvar
Tycker det är kul att synas och publicera på salongens sociala medier
Kunskaper inom hårförlängning (t.ex. Hairtalk) samt bryn och fransar är ett stort plus men inget krav
Vi erbjuder:
En heltidstjänst på 100% med tillsvidareanställning
Fast lön enligt överenskommelse + bonusmöjligheter utöver frisöravtalet
Flexibla arbetstider enligt dialog
En trygg och inspirerande arbetsmiljö
Fantastiska kollegor och engagerade kunder
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Placering:
Harmoniq.Salong, Västerås
Ansökan
Skicka din ansökan till: arman@harmoniq.se
Märk mejlet med "Frisör"
Har du frågor? Kontakta oss gärna på 070-355 74 44. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: arman@harmoniq.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nsahaep AB
(org.nr 556732-5369)
Stora gatan 2H (visa karta
)
722 09 VÄSTERÅS Arbetsplats
Harmoniq Salong Kontakt
Arman Emporio Persiano arman@harmoniq.se 0703557444 Jobbnummer
9706522