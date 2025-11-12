Fantastisk sjuksköterska med det lilla extra sökes
2025-11-12
Sjuksköterska med intresse av psykiatri Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka tjänsten som sjuksköterska till Humana Villan Eslöv. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Att jobba på Humana På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar.Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete.I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
Om arbetsplatsen Den aktuella tjänsten är som sjuksköterska på Villan Eslöv. Hos oss placeras vuxna från 21 år med varierande psykiska och sociala funktionsnedsättningar eller demensdiagnoser. Enheten erbjuder särskilt boende- och korttidsplatser med placeringar enligt olika lagrum.
Vår inriktning är att ge de boende ett personcentrerat stöd i att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor. Vi arbetar genomgående med lågaffektivt bemötande. Arbetet styrs av individuella genomförandeplaner som utgår ifrån den enskildes resurser och behov. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering upp till nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.
Om tjänsten I rollen som sjuksköterska kommer du ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Du är en del av omvårdnadsteamet som arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande för att uppnå målen med vistelsen hos oss. Du är även en viktig del i verksamhetens och dina medarbetares kompetensutveckling då du vid behov även utbildar och handleder omvårdnadspersonalen. Du kommer ingå i ett nätverk för sjuksköterskor inom Humanas hälso- och sjukvårdsorganisation. Som sjuksköterska på Villan kommer huvudsakligen arbeta med: - Självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser - Hantera och följa upp dokumentation och avvikelser - Vara med vid inflyttning av nya boende och ansvara för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - Arbeta nära med omvårdnadspersonal och handleda i situationer där detta behövs.
Vem är du? Som person är du prestigelös, strukturerad, lösningsorienterad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk arbetsmiljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och samarbeta. Du är även duktig på att coacha och vägleda dina omvårdnadspersonal och kollegor på ett inspirerande sätt. För att söka tjänsten krävs det att du är legitimerad sjuksköterska samt att du har B-körkort. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom psykiatri och/eller har erfarenhet av liknande arbete. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet för tjänsten. Övrigt Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning Sysselsättningsgrad: 100% Arbetstid: Dagtid vardagar samt beredskap via telefon med inställelsetid Tillträde: Enligt överenskommelse Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansökersnarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Tjänsten är vakant relativt snart och verksamheten behöver dig och din ansökan snarast.
Vill du vetamerom tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Hälso- och sjukvårdsområdesansvarig Anna Hallin via mail anna.hallin@humana.se
Om du vill veta mer om verksamheten är du välkommen att maila verksamhetschef Eva Freij på eva.freij@humana.se
