Fanny söker en timmis som på sikt kan leda till en tjänst på 30 %
Vi söker dig som vill hänga med en riktigt härlig tjej på 26 år. Fanny behöver fylla på sitt förråd med vikarier. Kanske är det just dig som vi söker?
Fanny är en tjej som gillar många olika saker i livet och som ser varje dag som en ny möjlighet. Hon älskar aktiviteter som promenader, träffa hästar, shoppa, bowla mm men njuter även av att bara chilla i soffan framför en bra film. Tex kan det efter en lång dag på daglig verksamhet behövas en chill-eftermiddag. Fanny behöver hjälp med samtliga moment kring sin ADL. Hon kommunicerar på sitt eget sätt med bilder, ögonpekning och kroppsspråk.
Fanny bor tillsammans med sin familj i en villa strax utanför Söderköping så i denna tjänst är det ett krav på egen bil och körkort
Som assistent kommer du att jobba nära familjens liv, du kommer att tillbringa en hel del tid själv med Fanny men Fannys föräldrar halkar med på köpet liksom. Personlig match är därför extra viktig för familjen. Som familj ser de på livet med positiva tankar och älskar att prata och skratta vilket de önskar att även du gör.
Vem söker vi?
Du som söker ska ha förmågan att möta Fanny där hon är i livet just i denna stund. Som person måste du kunna se möjligheter i stället för svårigheter. En lugn, trygg person som har ett driv och engagemang när du kommer till jobbet. Vi ser helst kvinnliga sökanden mellan 25-50 år. Vi önskar att du har erfarenhet av personlig assistans sedan tidigare.
Vi ser fram emot ditt personliga brev som vi lägger stor vikt vid i rekryteringen, berätta vem du är och varför du tror att du skulle passa i detta team. Komplettera sedan detta brev med ett CV.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Arbetstid / Varaktighet: Arbetstiderna är 15:30-20 på vardagar. På helgerna är arbetstiderna 10:00-18:00, Vi söker dig som vill jobba extra som timmis.
Det är en perfekt tjänst för dig som studerar eller vill ha ett extra arbete.
Tillträde: Omgående för introduktion.
Låter detta intressant? Då är du välkommen med din ansökan. Vem vet det är kanske just Du som vi letar efter.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
605 96 ÖSTERGÖTLAND Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Östergötland
9843493