Family Manager sökes till familj i Sollentuna start i höst
VivBon AB / Restaurangbiträdesjobb / Sollentuna
2025-08-13
En familj med två barn (och ett tredje på väg i mars) söker en trygg, organiserad och varm Family Manager/Hushållerska för att underlätta vardagen i höst. Tjänsten är på deltid till att börja med (halvtid ca 4h/dag på eftermiddagar) men kan utökas längre fram. De bor i en lägenhet på 143 kvm i Sollentuna och har även en liten hund och en katt.
Till en början består rollen mest av hushållssysslor (städ, matlagning, tvätt), men efter att bebisen föds i mars kommer även enklare barnpassning ingå. De äldre barnen går i förskola.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av hushållsarbete, städning och tvätt
Är van vid små barn och har jobbat som nanny
Gillar att hålla ordning och är självgående
Tycker om att laga mat
Ej allergisk mot djur
Talar flytande svenska eller engelska

Publicering: 2025-08-13

Ersättning
170 kr per timme plus OB
Ansök redan idag via länken nedan, urval sker löpande!
Vi gör en bakgrundskontroll innan anställning.
• --------------------------------------
A family with two children (and a third on the way in March) is looking for a reliable, organized, and warm Family Manager to help with everyday life this fall. The position is part-time to start (about 4 hours/day in the afternoons) but may be extended later on. They live in a 143 sqm apartment in Sollentuna and also have a small dog and a cat.
Initially, the role will mainly involve household tasks (cleaning, cooking, laundry), but after the baby is born in March, some light childcare will also be included. The older children attend preschool.
We are looking for someone who:
Has previous experience with household work, cleaning, and laundry
Is used to working with young children and has worked as a nanny
Enjoys keeping things organized and is self-motivated
Likes cooking
Is not allergic to animals
Speaks fluent Swedish or English
Salary:
170 SEK per hour plus additional pay for inconvenient hours (OB)
Apply today via the link below - selection is ongoing!
A background check will be conducted before employment.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30

Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Vivbon AB
org.nr 559114-0594

Arbetsplats
VivBon AB Jobbnummer
9456919