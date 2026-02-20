Familjevägledare till Familjecentrum
Med den nya socialtjänstlagen i ryggen får Familjecentrum nu möjlighet att bygga och utveckla ett helt nytt förebyggande arbete och en mer lättillgänglig socialtjänst och vi söker nu 6 familjevägledare.
Det här ett jobb för dig som gillar att arbeta utåtriktat, bygga relationer och samverka.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Initialt startar vi med ett projekt som leds av en projektledare och styrgrupp. För att få fart i arbetet börjar vi med projektet i två pilotområden. Projektledare och styrgrupp ansvarar för uppföljning.
För att kunna erbjuda ett så tidigt stöd som möjligt till föräldrar och barn förstärker vi närvaron och det förebyggande arbetet i pilotens stadsdelar. Samtidigt utvecklar vi det interna samarbetet inom socialtjänsten kring familjer, i syfte att stärka tilliten till socialtjänstens stöd- och hjälpinsatser.
I rollen arbetar du uppsökande, motiverar och fångar upp föräldrar och familjer i ett tidigt skede samt erbjuder samtal. Som familjevägledare är du en länk mellan familjecentrum, individ- och familjemottagningen för barn- och unga, öppenvården och andra verksamheter för att nå fram med rätt stöd. Du finns nära förskola och skola och bygger relationer och förtroenden. Du lotsar också familjer vidare till det stöd och den hjälp som finns att tillgå inom staden.
Samverkan är en hörnsten i vår verksamhet och du kommer även samverka och utveckla de förebyggande insatserna i stadsdelarna. Viktiga samverkanspartners är förskola, skola, fritidsklubbar/gårdar, föreningar, trossamfund och civilsamhället. Du bygger goda relationer och samarbete för att öka dialogen med invånarna i aktuell stadsdel, och för att nå de grupper vi inte redan når.
Din kompetens
I grunden har du en examen som socionom eller beteendevetare, alternativt en annan liknande akademisk utbildning. Du har erfarenhet av samverkansarbete och har du dessutom arbetat uppsökande och tagit initiativ till nya samverkansformer är det ett plus. Flexibilitet och god anpassningsförmåga är centrala egenskaper och du ser möjligheter i förändring. Ditt intresse för att jobba utvecklingsinriktat och din förmåga att tänka kreativt och innovativt, är en förutsättning för att kunna trivas i rollen.
Du är trygg i din yrkesroll och har erfarenhet av stödjande samtal och att arbeta vägledande mot familjer/föräldrar. I möten med föräldrar är du inlyssnande och har förmågan att anpassa dig och din kommunikation efter de utmaningar och stöd som de behöver. Du arbetar lösningsfokuserat och gillar att driva ditt eget arbete framåt.
Har du språkkunskaper utöver det svenska språket är det värdefullt. Det är också meriterande om du har erfarenhet av föräldrautbildning som ABC, KOMET, TF eller ÄFT. Har du B-körkort och är bekväm med att köra bil är det också positivt.
Viss kvällstjänstgöring förekommer.
Löpande intervjuer under annonseringsperioden kan bli aktuella så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Vi erbjuder
Här får du inspirerande arbetsuppgifter i en prestigelös verksamhet där det aldrig är långt till en kollega som kan svara på frågor eller vara ett stöd. Vi finns i sju olika stadsdelar i Västerås och vi är ett engagerat gäng med hög kompetens som har en stor möjlighet att göra skillnad för stadens föräldrar och barn.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs gärna mer på: Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen - Västerås (https://www.vasteras.se/kulturidrottochfritidsforvaltningen)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
