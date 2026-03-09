Familjevägledare/familjebehandlare med samordningsansvar
2026-03-09
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Individ- och familjeomsorgen består av IFO-chef, enhetschefer samt team inom vuxen, barn- ungdom- och familj, försörjningsstöd, bistånd, familjehem, familjerätt, våld i nära relation, integration och kommunpsykiatri.
Hos oss får du vara del av ett team med skickliga, engagerade och stolta kollegor där alla får vara med att bidra till målet och aktivt dela och utveckla kunskap tillsammans.
Vi ser tillsammans till att vi har en jämn och bra fördelning av våra arbetsuppgifter och att vår arbetsmiljö är bra, för här arbetar vi mot gemensamma mål.
Du kommer att ha ett utmanande och givande jobb där du får göra skillnad i människors vardag.
Förmånen med att arbeta inom Individ- och familjeomsorgen är att du hos oss får individuell kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, möjlighet till gratis parkeringsplats, närhet till tåg- och busstation som finns ett stenkast från socialkontoret och självklart fantastiska kollegor.
Vi söker nu en familjevägledare/familjebehandlare med samordnande roll som genom samverkan med öppna förskolan och primärvården skall arbeta familjecentrerat, hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande.
Den samordnande rollen innebär att verka för att det gemensamma vardagliga arbetet fungerar samt att vara med i olika samverkanssammanhang. Den innebär även ett visst ekonomiskt ansvar samt att handleda kollegor och utveckla verksamheten. Även delaktighet och bereda underlag till medarbetarsamtal ingår i tjänsten.
Du möter föräldrar och barn både enskilt och i grupp. Dina specifika arbetsuppgifter som socionom på familjecentralen handlar om att på ett flexibelt men strukturerat sätt vara lyhörd för familjernas behov.
I tjänsterna ingår också att erbjuda och leda gruppverksamhet, föra motiverande samtal samt erbjuda individuella, föräldrastödjande samtal.
En relativt stor del av detta arbete sker i den öppna verksamheten.
Som socionom på familjecentralen tillhör man öppenvårdsenheten inom individ- och familjeomsorgen.
Arbetet är flexibelt med korta beslutsvägar i den lilla kommunen. I tjänsten kan viss kvälls- och helgarbete förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren socionom och har lätt för att skapa goda relationer med föräldrar och kollegor. Du har erfarenhet av socialt arbete med barnfamiljer, gärna med erfarenhet av familjebehandling. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på familjecentral, är utbildad inom FFT, Trappan och/eller tryggare barn. Vi ser gärna att du även är utbildad i komet, ABC eller annan föräldrautbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi tror att du behöver uppskatta en arbetsmiljö som är omväxlande och där ingen dag är den andra lik.
Du är en problemlösare, kan analysera situationer och fatta beslut. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.
Eftersom arbetet ibland innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Du har förmåga att kontinuerligt sköta dokumentation då arbetet ställer höga krav på dokumentation och rättssäkerhet.
Du är trygg i din yrkesroll, vågar tänka nytt och öppen för att medverka i pågående utvecklingsarbete.
Utifrån vår kommunstorlek arbetar vi tätt tillsammans och hoppas på att du, precis som vi, är en driven lagspelare med lyhört förhållningssätt och stor ansvarskänsla.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då det inom tjänsten ingår bilkörning.
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens misstankeregister och från belastningsregistret som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
