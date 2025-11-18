Familjestödjare till Stöd till familj
2025-11-18
Nu söker vi en familjestödjare med driv, engagemang och samarbetsförmåga - vill du vara med och göra skillnad?
Södertälje kommun har under flera år satsat på att erbjuda tidigt och lättillgängligt stöd och söker nu en ny medarbetare till vårt växande gäng på Stöd till familj. Stöd till familj är en del av Första linjens stöd och består av familjestödjare som riktar sig till familjer med barn i skolåldern. På enheten finns också två familjecentraler som, i samverkan med regionens BVC och barnmorskemottagning, arbetar mot familjer med barn 0-5 år.
Vi söker nu en familjestödjare som kommer att jobba främst mot barn i skolåldern. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vår verksamhet erbjuder insatser utan biståndsbedömning och just nu har vi ett stort fokus på samverkan med våra kommunala skolor och det utåtriktade arbetet för att nå fler familjer. Vår vision är att alla familjer i Södertälje ska veta att de kan vända sig till oss när de behöver hjälp. Stöd till familj är en enhet vilket betyder att du kommer att vara väl insatt i hela verksamheten och ha m öjlighet att hjälpa till där det behövs. Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du själv har stort inflytande över hur du lägger upp dagen. Du kommer bland annat att:
• Planera och genomföra föräldragrupper och barngrupper
• Hålla råd- och stödsamtal med familjer, barn och ungdomar
• Samverka aktivt med grundskolor och andra aktörer som möter barn och ungdomar.
• Föreläsa
• Arbeta utåtriktat för att nå fler familjer i behov av stöd.
• Lotsa familjer till rätt insats när andra aktörer behöver kopplas på.
• Omvärldsbevaka
Hos oss sker flera av våra gruppverksamheter på kvällstid, vilket ger dig chansen att möta deltagarna när det passar dem bäst - efter skol- och arbetstid. Under terminerna innebär det ofta en - två kvällar i veckan, och ibland kan även helgarbete förekomma. Vi ser detta som en värdefull möjlighet att vara med och skapa meningsfulla möten och aktiviteter när de verkligen behövs.
Vem är du?
Verksamheten är i en utvecklingsfas och vi behöver dig som tänker nytt och vill driva positiva förändringar. Du är duktig på att nyttja tiden och se vad som kan göras samtidigt som du håller det övergripande uppdraget i fokus och samarbetar med de andra i teamet.Dina personliga egenskaper
• Relationsskapande och lyhörd
• Duktig på samverkan
• Flexibel och kreativ i ditt arbetssätt
• Självständig och initiativrik - du driver ditt arbete framåt
• Prestigelös och praktisk - du hjälper gärna till där det behövs Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan examen på kandidatnivå.
• Erfarenhet av arbete med barn, unga och deras familjer.
• B-körkort
Meriterande:
• Utbildning i gruppverksamheter som ABC, Komet, Föräldraskap i Sverige, barngrupper eller Coping Power Program
• Erfarenhet av samverkan med andra professioner.
• Kulturell kompetens
• Flerspråkighet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
