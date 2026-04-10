Familjestödjare till Stöd till familj
2026-04-10
Familjestödjare - gör verklig skillnad för barn och familjer!
Vill du göra verklig skillnad för barn och familjer - varje dag? I så fall är det här en tjänst för dig. Södertälje kommun ligger I framkant med tidigt, lättillgängligt och förebyggande stöd till familjer. Nu stärker vi teamet inom Stöd till familj - en del av Första linjens stöd - och söker dig som vill bidra med engagemang, kompetens och utvecklingskraft.
Om verksamheten
Stöd till familj består i dag av 11 familjestödjare som arbetar med familjer med barn i skolåldern. Det är I det här teamet du kommer att jobba. Enheten har också två familjecentraler som möter familjer med barn 0-5 år i samverkan med regionen och kommer under hösten välkomna en tredje familjecentral. Vi erbjuder insatser utan biståndsbedömning och har ett stort fokus på samverkan med våra kommunala skolor och det utåtriktade arbetet för att nå fler familjer. Vi för inga journaler.
Vår vision är tydlig: alla familjer i Södertälje ska veta vart de kan vända sig när behov av stöd uppstår.

Arbetsuppgifter
Som familjestödjare hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete med stort eget ansvar. Beroende på din erfarenhet och verksamhetens behov kan arbetsuppgifterna anpassas, men de omfattar bland annat:
• Planering och genomförande av föräldragrupper och barngrupper
• Råd- och stödsamtal med barn, unga och deras familjer
• Aktiv och strukturerad samverkan med grundskolor
• Aktiv samverkan med andra aktörer som gagnar familjernas situation
• Föreläsningar och kunskapsspridning
• Utåtriktat arbete för att nå fler familjer
• Lotsning vidare till rätt insats när behov finns
• Praktiskt stöd, som exempelvis att ansöka till försäkringskassan.
Du blir en del av en gemensam enhet där vi arbetar nära varandra och hjälps åt.
Hos oss sker flera av våra gruppverksamheter på kvällstid, vilket ger dig chansen att möta deltagarna när det passar dem bäst - efter skol- och arbetstid. Under terminerna innebär det ofta en - två kvällar i veckan. Vi ser detta som en värdefull möjlighet att vara med och skapa meningsfulla möten och aktiviteter när de verkligen behövs.
Vem är du?
Vi söker dig som vill bidra till utveckling och som trivs i ett självständigt men lagorienterat arbete. Du är:
- Relationsskapande och lyhörd
- Tycker om att arbeta utåtriktat
- Har god samarbetsförmåga
- Arbetar flexibelt och kreativt
- Är självständig och initiativrik. Du är duktig på att använda din tid
- Är prestigelös, praktisk och bidrar till helheten Kvalifikationer
- Socionomexamen eller annan examen på kandidatnivå.
- Erfarenhet av arbete med barn, unga och deras familjer.
- B-körkort
Meriterande:
- Utbildning i gruppverksamheter som ABC, Komet, Föräldraskap i Sverige, barngrupper eller Coping Power Program
- Erfarenhet av samverkan med andra professioner.
- Kulturell kompetens
- Flerspråkighet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!

Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Enhetschef
