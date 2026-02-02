Familjerättssekreterare till mottagnings- och familjeenheten
2026-02-02
Just nu händer något spännande inom socialtjänsten i Strängnäs. Vi står mitt i en kulturresa - där tillit, lärande och framtidstro är våra ledord. Vi utvecklar arbetssätt, ledarskap och samarbete i takt med den nya socialtjänstlagens intentioner: mer förebyggande arbete, stärkt delaktighet och fokus på barnets och familjens egna resurser.
Hos oss får du vara med och forma framtidens socialtjänst - en socialtjänst som möter människor med värme, nyfikenhet och mod.
Här arbetar du tillsammans med kollegor som har en bred kompetens och som gärna hjälper varandra i vardagen. Vi är ett engagerat team som ser det som en självklarhet att arbeta med den enskildes behov i fokus. Vi tror på utveckling av vår verksamhet och genom ett aktivt medarbetarskap samt ett tillitsbaserat ledarskap ser vi gärna att du vill vara med och bidra till vårt arbete med ständiga förbättringar. På enheten arbetar även placeringsgruppen som handlägger placerade barn samt mottagningsfunktionen.
I verksamhetsområdets uppdrag ingår att möta våra medborgare med adekvat information, göra kvalitativa utredningar och bedömningar samt fatta rättssäkra beslut. Vi visar engagemang, vi arbetar för att uppnå enheten mål, vi är nyfikna och arbetar med de motgångar som uppstår som ett team. Du kommer erbjudas friskvårdsbidrag, extern handledning, hemarbete i viss mån och flexavtal.
Vi söker nu en familjerättssekreterare till vårt team!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar allt som rör familjerättens område såsom vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, adoptionsutredningar, yttranden, utredning av fader och föräldraskap, samarbetssamtal, informationssamtal med mera. I övrigt ingår också att företräda nämnden i domstol och ansvara för rättssäker dokumentation, bland annat journalanteckningar.
Arbetet är till stor del självständigt men sker även i nära samarbete med övriga handläggare samt arbetsledning. I din roll som familjerättssekreterare kommer du ha kontakt med den enskilde, deras anhöriga eller legala företrädare samt övrigt nätverk runt den enskilde. I arbetet ingår också att aktivt söka information om nya domar och att använda dig av juridiska databaser för att hålla dig uppdaterad kring rättsläget. Utöver det deltar du i vårt gemensamma arbete med ständiga förbättringar för att förenkla och förtydliga kontakten med oss. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Treserva.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* examen som socionom eller som beteendevetare med påbyggnad som uppfyller behörighetskraven för socionom.
* goda kunskaper om lagstiftning och myndighetsutövning.
* god förmåga att formulera dig tydligt i tal och skrift på svenska.
* grundläggande IT-kunskaper.
* giltigt körkort med B-behörighet.
Det är meriterande om du har:
* arbetslivserfarenhet inom familjerätt.
* erfarenhet av myndighetsutövning inom andra delar av socialtjänsten.
* separat systemisk utbildning.
* arbetat i verksamhetssystemet Treserva.
Som person är du intresserad av att möta människor och har förmågan att sätta dig in i olika situationer utifrån din yrkesroll. Du är trygg och stark i dig själv och har i stressade situationer förmågan att agera lugnt, behärskat och självständigt. Du strukturerar ditt arbete på egen hand och kan prioritera bland de arbetsuppgifter som ska utföras, vidare är du flexibel och kan driva flera komplexa ärenden samtidigt.
Din förmåga att kommunicera och skapa förtroende hos såväl den enskilde som anhöriga och samverkansparter är avgörande för att du ska lyckas i din roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund: utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
Låter det spännande? Du är välkommen in med din ansökan redan idag!
För arbete inom IFO barn och unga ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "37/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Mottagnings- och familjeenheten Kontakt
Tf Enhetschef Mottagnings- och familjeenheten
Minna Vaattovaara Minna.Vaattovaara@strangnas.se 015229242 Jobbnummer
9718636