Familjerättssekreterare till Järva Stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du göra verklig skillnad? Välkommen till Järva - en stadsdel i framkant! Järva är en levande och dynamisk stadsdel där mångfald, engagemang och utveckling står i centrum.
Här satsar vi på framtiden - med fokus på tidiga och förebyggande insatser för barn och familjer. Genom initiativ som Barn i Föräldrars Fokus och Skilda Världar arbetar vi för att skapa trygga uppväxtvillkor och stärka familjerelationer. Tillsammans med elva kollegor, gruppledare och enhetschef arbetar du med sikte på vår vision: Hjälp när det behövs - eller innan.
Nu söker vi två engagerade socionomer som vill vara med och utveckla det sociala arbetet i en stadsdel där nya arbetssätt testas och där förändring drivs med hjärta och kompetens. Järva är en av fyra pilotstadsdelar som är först ut i omställningen av socialtjänsten i samband med den nya socialtjänstlagen. I vårt arbete utgår vi från empati med mod och respektfullt bemötande.
Vi erbjuder
Så här beskriver medarbetare sin arbetsplats: "Det roliga med att arbeta här på familjerätten är att det är så varierande arbetsuppgifter vilket gör att man utvecklas inom många olika områden inom socialt arbete" och "På familjerätten får jag jobba med förebyggande arbete på riktigt"
Familjerätten är placerad i lokaler nära Kista Centrum med goda kommunikationer via tunnelbana, buss och pendeltåg. De flesta av våra medarbetare har egna kontorsrum. I Kista finns även ett brett utbud av restauranger och butiker.
Vi erbjuder också
• extern handledning
• individuell kompetensutveckling
• administrativt stöd som avlastar i ärendehantering.
Vi har förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag á 3000 kr/år, möjlighet till semesterväxling samt vinter- och sommararbetstid (förkortad arbetstid maj-augusti). Läs gärna mer om våra förmåner Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Som familjerättssekreterare arbetar du med att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor utifrån Föräldrabalken och Socialtjänstlagen - alltid med barnets bästa i fokus. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat
• rådgivning inom familjerätt
• frivilliga samarbetssamtal på initiativ av föräldrar eller på uppdrag av Tingsrätten
• handläggning av faderskap, avtal, pass- och namnärenden
• utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av Tingsrätten
• verkställande av umgänge med umgängesstöd
• medgivandeutredningar inför adoption och uppföljningsrapporter
• hålla i föräldrakurser och barngrupper
• samarbete/samverkan med andra delar av socialtjänsten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• socionomexamen
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av familjerättsligt arbete
• erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom barn och unga
• erfarenhet av utredningsarbete, gärna inom barn och unga
• vidareutbildning inom familjerätt, exempelvis "Hela Barn".
Som person är du ansvarstagande och har god ordning på ditt arbete. Du är lyhörd och samarbetar väl med andra. Du är lugn och stabil i pressade situationer. Sist men inte minst är du nyfiken med engagemang för såväl de barn och föräldrar du möter, som för att bidra till utveckling inom ditt arbetsområde. Är du en person som vill arbeta nära människors vardag, tänka nytt och bidra till långsiktig samhällsförändring - då vill vi höra från dig!
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din motivation för tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, Enheten familjerätt och kontaktverksamhet Kontakt
Sofia Jandér sofia.jander@stockholm.se 08-50802618 Jobbnummer
9819870