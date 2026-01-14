Familjerättssekreterare till Huddinge kommun
Huddinge kommun, Familjerättsenheten led / Socialsekreterarjobb / Huddinge Visa alla socialsekreterarjobb i Huddinge
2026-01-14
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Familjerättsenheten led i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Nu söker vi en ny medarbetare! Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp som är stabil, kunnig och trevlig! Vi har ett mycket gott socialt klimat och vi hjälps åt med alla de utmaningar som vårt arbete innebär.
Det händer mycket inom det familjerättsliga området vilket gör arbetet stimulerande. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet.
Familjerättsenheten består av sju familjerättssekreterare, en administrativ assistent, fem kontaktsekreterare samt en enhetschef. Vi ingår i barn-och ungdomssektionen tillsammans med bland annat barnenheten, ungdomsenheten, öppenvårdsenheten och förebyggarenheten
Vi finns i Flemingsberg centrum dit det finns goda förbindelser med pendeltåg och bussar. Plan finns på ett nytt kommunhus i centrala Huddinge som ska stå klart 2028.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som familjerättssekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar och upplysningar på begäran av tingsrätten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Du kommer också att handlägga faderskaps- och föräldraskapsutredningar samt medgivande- och adoptionsutredningar. Vidare ingår samarbetssamtal, telefonrådgivning samt utredningar gällande särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi har alla genomgått utbildning i Hela barn (som vi brinner för). Vi har också varje termin en barngrupp-Skilda Världar som en eller två av oss håller i, medan några andra kollegor har parallella föräldragrupper.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad socionom och har arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du har erfarenhet av familjerättsligt arbete. Vi söker dig som är positiv, prestigelös och öppen för att prova nya arbetsmetoder/arbetssätt. Det är viktigt att du är en person som bidrar till gott samarbetsklimat. Du behöver också vara bra på att uttrycka dig både muntligt och i skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister inför anställningen. Du kan beställa det på polisens hemsida:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
(https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
(välj utdrag "barn i annan verksamhet")
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef Maria Andersson tel.08-535 375 34, Maria.Andersson5@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Familjerättsenheten led Kontakt
Enhetschef
Maria Andersson maria.andersson5@huddinge.se 08-535 375 34 Jobbnummer
9683467