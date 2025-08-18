Familjerättssekreterare till familjerättsenheten
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för barn och familjer i Gävle? Vi söker nu en engagerad och trygg familjerättssekreterare till vår familjerättsenhet. Här arbetar vi med barnets bästa i fokus och erbjuder ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att bidra till trygga familjerelationer. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt.
I uppdrag som familjerättssekreterare på Familjerätten utreder och handlägger du vårdnads-, boende och umgängesfrågor på begäran av tingsrätten, samt handlägger umgängesärenden med umgängesstöd och kontaktperson. Vi arbetar även med adoptioner och utreder och handlägger faderskap och föräldraskapsutredningar.
Vi har vidare uppdrag att arbeta förebyggande genom konfliktlösande samarbetssamtal med separerade föräldrar där fokus alltid är för barnets bästa. Det kan ske genom uppdrag från tingsrätten eller genom föräldrars ansökan. Till hösten satsar vi på att starta upp Biffgrupper för att ge stöd till våra föräldrar inom familjerätten. I kikaren ligger även en chatt som är under upparbetning för att underlätta kontakten till oss. Vi ser det förebyggande arbetet som viktigt och har dagligen en informativ roll till medborgare i form av råd och stöd.
Hos oss på Familjerätten har samarbete och samverkan en betydande roll i vårt arbete och vi söker former för arbete med andra viktiga personer för barns skydd och trygghet. Utvecklingsarbeten är viktigt och vi samverkar med högskolan, forskare och andra familjerättsenheter för ett rättssäkert arbete för våra medborgare och för att ytterligare stärka barnrättsperspektivet för våra barn och unga. Vi har stärkt vår kompetens och satsat på att utbilda oss inom våld i nära relation. Vi har ett tydligt barnperspektiv med Föräldrabalken och Barnkonventionen som våra styrdokument. Tillsammans med oss kommer du vara en viktig del i det arbetet och driva utvecklingen framåt. Vi ser alla personer vi möter som viktiga och betydelsefulla.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklade arbete i ett kompetent team med regelbunden handledning och kompetensutveckling. Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd socionomexamen som inkluderar juridikkurs och som har erfarenhet av socialt handläggnings- och utredningsarbete. Det är positivt om du gillar förändringsarbete och jobbar med glimten i ögat. Har du körkort och körvana är det önskvärt.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med familjerätt eller har kunskap om familjerätt. Eller om du tidigare har arbetat med att ha samtal med barn och unga eller om du haft svåra och komplexa samtal med vuxna. Har du kunskap om NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller har Psykoterapiutbildning steg 1, eller annan likvärdig utbildning är det meriterande eller om du har utbildning kring allvarliga konflikter och våld.
För att lyckas i rollen som familjerättssekreterare ska du ha gott sinne för dokumentation, kunna skriva tydligt och välstrukturerat. Vi vill även att du besitter en god analytisk förmåga, kan anpassa dina texter till vår målgrupps behov och utifrån ett tydligt barnperspektiv. Vi ser också att du har god kunskap att se vad som behöver prioriteras och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
Du är den som har lätt för att planera och organisera ditt arbete. Du sätter gärna upp mål, ordnar resurser, följer upp och avslutar aktiviteter. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du är den som tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Du är en god lyssnare och kan plocka fram det viktiga i komplexa samtal. Självklart är gruppen och dina kollegor viktiga för att stärka arbetet ytterligare.
Kvalitet, bemötande och samarbete är viktiga framgångsfaktorer i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från det i mötet med klienter, kunder, anhöriga och varandra.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
