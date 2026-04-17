Familjerättssekreterare till Familjerättsbyrån i Upplands Väsby kommun
Är du en engagerad socionom som vill vara med och utveckla nya arbetssätt inom familjerätt? Vill du ha ett intressant och omväxlande arbete där du gör skillnad varje dag? Sök då tjänsten som familjerättssekreterare till familjerätten för Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en modern och framåtblickande familjerätt där innovation är en självklar del av vardagen. Hos oss är nytänkande mer än ett begrepp - det är en drivkraft som genomsyrar hela verksamheten. Vi vågar utmana traditionella arbetssätt och utvecklas kontinuerligt för att möta barn och familjer på ett långsiktigt, hållbart och meningsfullt sätt.
Med ett gediget utvecklingsarbete bakom oss, som både stärkt det förebyggande perspektivet och fördjupat samarbetet med andra aktörer, tar vi nu nästa kliv framåt. Genom ett pågående jämställdhetsprojekt utforskar vi, med stöd i den nya socialtjänstlagen och tillsammans med föräldrar, de värderingar som formar framtidens generation. Samtidigt ligger vi i framkant genom att utveckla en AI assistent som ska frigöra tid, avlasta i vardagen och ge oss större utrymme att fokusera på det som verkligen gör skillnad - mötet med människan.
Du erbjuds möjlighet till kompetensutveckling utifrån dina behov och regelbunden extern handledning tillsammans med dina kollegor. Arbetsbelastningen är rimlig med en nära och tillgänglig arbetsledning. Du erbjuds att arbeta hemifrån i den mån arbetet tillåter.
Arbetsplatsen är i kommunhuset i Upplands Väsby centrum, inte långt från pendeltågsstationen.
Familjerätten är en del av kommunens social- och omsorgskontor. På familjerätten arbetar i dag nio familjerättssekreterare, enhetschef, biträdande enhetschef och en administrativ assistent.
Vi arbetar för Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner och erbjuder ett varierande och spännande arbete i en innovativ och engagerad arbetsgrupp. Samarbetet och den blandade arbetserfarenheten är nyckeln till vårt viktiga arbete.Om tjänsten
Som familjerättssekreterare ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter inom familjerätt, både på ansökan från förälder eller på uppdrag från tingsrätten, såsom:
Informationssamtal
Snabbupplysningar
Vårdnad-, boende- och umgängesutredningar
Samarbetssamtal
Avtal
Föräldraskapsutredningar
Adoptionsutredningar
Vi har en strukturerad och välfungerande verksamhet för umgängesstöd i lokal. I arbetsuppgifterna ingår även gruppverksamhet för barn och föräldrar. Vår mottagningsenhet erbjuder en hög grad av tillgänglighet och service för de som söker oss för rådgivning. Vi arbetar över enhetsgränserna i alla våra kommuner och har även regelbunden digital samverkan med nyanställda inom socialtjänsten genom våra direktsända webbinarium. I två av våra kommuner har vi även lanserat det digitala verktyget SESfamily.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
B-körkort
God förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av familjerätt
Erfarenhet av verksamhetssystemet Combine
Som person är du strukturerad och van vid att planera, prioritera och organisera ditt arbete. Du är stabil och hänsynstagande i mötet med andra människor och bemöter både barn och föräldrar med lyhördhet och tålamod, även i mer pressade eller komplexa situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du bidrar aktivt till en positiv och trivsam arbetsmiljö.
Vår telefonmottagning är en central funktion och vi söker dig som trivs med många bollar i luften. Du gillar tempo, tycker om att rådda och fixa och har lätt för att hålla ihop trådarna. Här får du använda din förmåga att ge rådgivning och god service som gör verklig skillnad i föräldrars vardag.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
194 70 UPPLANDS VÄSBY
För detta jobb krävs körkort.
Upplands Väsby
Enhetschef
Enhetschef Maria Åkersten maria.akersten@upplandsvasby.se 0859097778
