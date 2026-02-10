Familjerättssekreterare till Eslöv, Höör och Hörbys kommuner
Välkommen till oss!
Familjerätten Eslöv, Höör och Hörby är en gemensam familjerätt som arbetar med att erbjuda god service till våra tre kommuner och dess invånare.
Vi är en engagerad och hjälpsam arbetsgrupp med hög kompetens i varierande ålder som trivs tillsammans. Enheten består av en biträdande enhetschef och sju familjerättssekreterare. Vår arbetsgrupp präglas av kollegialt lärande och intresse för utveckling. Vi arbetar just nu med fokus på förebyggande arbete utifrån den nya socialtjänstlagen och vill tillsammans hitta nya vägar fram i att möta våra barn och familjer med hjälp i ett tidigt skede. Gemensamt för arbetsgruppen är att vi delar intresset för att arbeta med barnen i fokus och vi vill ge barnen och deras familjer ett bra och respektfullt bemötande.
Genom BIFF (Barn i Föräldrars fokus) erbjuder familjerätten stödjande föräldragrupper, och en av samverkanskommunerna har nyligen påbörjat implementeringen av SES (samarbete efter separation).
Vi har vår placering i Eslövs stadshus, centralt med goda pendlingsmöjligheter från hela Skåne. Här erbjuder vi flexibla arbetssätt med möjlighet till hemarbete, bredd och variation i uppdragen samt en nära gemenskap där vi stöttar varandra.
Ditt uppdrag
Som familjerättssekreterare har du en central roll i att stötta barn och familjer i olika livssituationer. Du arbetar brett inom hela det familjerättsliga området.
• Möt barn, föräldrar och familjer i olika livssituationer
• Håll samarbetssamtal som hjälper föräldrar att hitta gemensamma vägar framåt
• Genomför utredningar kring vårdnad, boende och umgänge
• Hantera faderskaps- och föräldraskapsutredningar
• Arbeta med adoptionsärenden där nya familjeband skapas.
Vi arbetar med barnets perspektiv i fokus och är ofta två handläggare i samma ärende för att säkra kvalitet och trygghet. Vårt arbete präglas av delaktighet, respekt och samverkan - både med familjer och mellan kommunerna
Din erfarenhet
Du vill bidra med din kompetens och ditt engagemang för att skapa trygghet och stöd för barn och familjer, och vara med och göra skillnad i viktiga livssituationer.
• Du har en godkänd socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
• Du har B-körkort
• Du uttrycker dig tydligt och professionellt och har erfarenhet av strukturerad och rättssäker dokumentation
• Du uttrycker dig tydligt och professionellt på svenska, både muntligt och skriftlig
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av utredningar inom familjerätt eller barn- och familjeområde.
Är det här du?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt familjerättsarbete och bidra till en arbetsgrupp där varje medarbetares insats är viktig. Du har lätt för att skapa goda relationer, tar ansvar för ditt arbete och har en stark vilja att göra skillnad för barn och familjer.
• Du bygger förtroende och samarbetar gärna med andra
• Du arbetar strukturerat och metodiskt
• Du ser möjligheter, tar initiativ och vill vara med och forma arbetsgruppens framtid.
Vi erbjuder:
• Nära chefsstöd
• Möjlighet att påverka och bidra till hur vi utvecklar vårt arbetssätt
• Möjlighet till distansarbete och flextid
• En årlig kompetensutvecklingsplan utifrån dina och verksamhetens behov
• Kompetensutveckling efter behov
• Extern handledning och kollegialt stöd
• Möjlighet till mentorskap
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet till semesterväxling
• Möjlighet att delta i utvecklingsarbete med andra enheter, bland annat barngruppsledare, ViNR
