Familjerättssekreterare till barn- och familjeenheten
Borgholms kommun, IFO / Socialsekreterarjobb / Borgholm
2026-01-19
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borgholms kommun, IFO i Borgholm
Barn- och familjeenheten är en del av individ- och familjeomsorgen i Borgholms kommun. Enheten består av sju stycken socialsekreterare som utreder och följer upp barn och ungas behov av insatser via socialtjänsten, en familjehemssekreterare och en familjerättssekreterare. Vi är en både kompetent och välmående arbetsgrupp som lägger stor vikt vid arbetsmiljöarbetet.
Hos Borgholms kommun finns en mångfald av yrkesområden. Detta gör det möjligt för både en spännande karriärutveckling och/eller karriärväxling inom många olika områden.
Hos oss arbetar ca 1000 medarbetare fördelat på tre förvaltningar och två kommunala bolag. I vårt arbete utgår vi från våra värdeord: Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.
Kommunens storlek innebär att du som anställd arbetar nära dina medarbetare, chefer, beslutsfattare och våra medborgare.
Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor, god arbetsmiljö och ett inspirerande hälsoarbete. Vår inriktning är att verka för att synliggöra medarbetarna, öka inflytandet och delaktigheten på arbetsplatsen bland annat genom ökad chefstäthet.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
I arbetet som familjerättssekreterare är det din uppgift att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor utifrån föräldrabalken och socialtjänstlagen. Familjerätten håller informationssamtal, skriver yttranden och utreder frågor kring vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten. Du håller i samarbetssamtal på föräldrars initiativ och i vissa fall på uppdrag av tingsrätten. Du handlägger faderskaps/föräldraskapsärenden, skriver avtal kring vårdnad, boende och umgänge samt verkställer umgängen med umgängesstöd. Vidare ingår även att göra medgivandeutredningar inför adoption inklusive uppföljningsrapporter, samt övriga sedvanliga men mer sällan förekommande arbetsuppgifter inom området.
Arbetet som familjerättssekreterare sker i samverkan med familjehemssekreteraren, där var och en har huvudansvar för sitt område men samverkar i de delar där man behöver ha en kollega med sig. Du kommer alltså att ha huvudansvaret för familjerättsområdet men vara delaktig även inom familjehemsområdet. Tjänsten som familjehemssekreterare innefattar att utreda och rekrytera familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt att skriva avtal och handleda familjehemmen i sina uppdrag.
Vi är en liten kommun och att vid behov kunna vara flexibel och ha en vilja att hjälpa varandra över gränserna, är en viktig förutsättning för att kunna tillgodose våra klienters behov. Vi söker därför dig som är engagerad, som vill vara med och jobba i en verksamhet som är under ständig utveckling och som har ett driv framåt.
Vi erbjuder dig:
• Ett betydelsefullt, spännande och utvecklande arbete
• En stabil, ambitiös och kompetent arbetsgrupp
• Ett nära ledarskap
• Ett gott arbetsklimat med trevliga kollegor
• Stöd i det dagliga arbetet utifrån behov
• Flextid med viss möjlighet att arbeta hemifrån
• Handledning
• Friskvårdsbidrag
• Fräscha och ändamålsenliga lokalerKvalifikationer
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300569". Omfattning
Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795) Arbetsplats
Borgholms kommun, IFO
Enhetschef
Thérese Ekman Therese.Ekman@borgholm.se 0485 - 88 098
9691719