Familjerättssekreterare/Familjehemssekreterare
Trosa kommun / Socialsekreterarjobb / Trosa Visa alla socialsekreterarjobb i Trosa
2025-09-09
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trosa kommun i Trosa
, Södertälje
eller i hela Sverige
Välkommen att utmanas och utvecklas med oss!
Vill du arbeta i en kommun som präglas av närhet till beslutsfattare, invånare och havet, och där ditt arbete gör verklig skillnad? Trosa kommun söker nu en engagerad socialsekreterare till vår Barn- och familjeenhet. Hos oss får du möjlighet att växa i ett meningsfullt uppdrag, tillsammans med kunniga kollegor och ett nära ledarskap.
Barn- och familjeenheten är en del av socialkontoret i Trosa kommun, där vi har mottagningsgrupp, utredare, familjehemsvård, familjebehandling/föräldrastöd, familjerätt samt stödfunktioner. Socialkontoret leds av en socialchef med övergripande ansvar och två enhetschefer med ansvar för det operativa arbetet inom respektive enhet, Barn- och familjeenheten samt Vuxenenheten. Som mindre kommun har vi korta beslutsvägar och en arbetskultur som främjar nära samarbete och helhetsperspektiv.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM FAMILJERÄTTSSEKRETERARE/ FAMILJEHEMSSEKRETERARE HOS OSS?
I denna kombinerade roll arbetar du både inom familjerätt och familjehemsvård, med barnets bästa som utgångspunkt.
Som familjerättssekreterare arbetar du med att utreda och ge stöd till barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det inkluderar bland annat vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, frivilliga och remitterade samarbetssamtal, umgängesstöd, medgivande- och adoptionsutredningar samt faderskaps- och föräldraskapsutredningar.
Som familjehemssekreterare ansvarar du för att rekrytera, utreda, handleda och utbilda nya och befintliga familjehem. Du arbetar i nära samverkan med barnsekreterare och övriga kollegor i teamet. Arbetet omfattar också jourhemsplaceringar och kontaktverksamhet, och bygger på ett nära samarbete inom enheten och med andra verksamheter.
Tjänsten innebär ett strukturerat och utvecklingsinriktat arbetssätt, där du blir en del av vår gemensamma omställning mot en socialtjänst med ökat fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser. Du får möjlighet att arbeta i en verksamhet som präglas av öppenhet, engagemang och ett aktivt förändringsarbete. Du får en välplanerad introduktion, mentorskap, regelbunden extern handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling. Genom länets FoU och samverkan i Sörmland erbjuds du dessutom gemensamma utbildningsdagar och fortbildning.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för barns rättigheter och trygghet, och som vill arbeta med kvalificerat socialt arbete i en mindre kommun där samarbete och flexibilitet är en del av vardagen.
Arbetet kräver att du har god förmåga att strukturera och planera ditt arbete, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du tar egna initiativ, är van att arbeta självständigt inom ramen för uppdraget och har lätt för att samarbeta med andra. Vi ser det som särskilt viktigt att du trivs med att samarbeta både internt och externt. Ditt intresse och din kompetens kan också bidra till utvecklingen av vår verksamhet, utifrån dina erfarenheter och styrkor.
Vi lägger stor vikt vid att du bidrar aktivt till utvecklingen av vår verksamhet, både i det dagliga arbetet och i de större processer som pågår för att anpassa verksamheten till nya socialtjänstlagen.
Du som söker är/har:
• socionomexamen
• erfarenhet av myndighetsutövning inom familjerätt
• trygg i och vana av att möta barn, ungdomar och deras familjer i olika livssituationer
• goda kunskaper i aktuell lagstiftning, särskilt FB och SoL
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete inom familjehem
• erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten barn- och familj
• erfarenhet av arbetssätt som Signs of Safety och BBIC
VAD ERBJUDER VI?
Trosa kommun är en liten men snabbt växande kommun. Här söker vi personer som är initiativrika och målinriktade. Är du rätt person ges du stora möjligheter till utveckling. Du blir inbjuden till en introduktionsdag för alla nyanställda i Trosa kommun där du får ta del av kommunen. Under introduktionsdagen får du lära dig mer om hur kommunen arbetar samt träffa de olika verksamhetscheferna och andra kollegor inom kommunen.
• Introduktionsdag för alla nyanställda
• Friskvårdsbidrag
• Ett stort utbud av aktiviteter via SuntLiv
• Semesterväxling
• Goda pendlingsmöjligheter och gratis parkering
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Eller enligt överenskommelse
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Barn- och familjeenheten behöver uppvisa utdrag ur belastningsregister. Ett sådant utdrag måste beställas av dig personligen, och du gör det genom följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/blanketter---ovrigt-arbete-med-barn/
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Socialchef
Cecilia Frid Cecilia.Frid@trosa.se 0156-520 60 Jobbnummer
9500677