Familjerättshandläggare till Individ- och familjeomsorgen
2025-12-11
Vill du göra verklig skillnad för barn och familjer i Älvsbyn? Vi söker en engagerad familjerättshandläggare som trivs med självständigt arbete och breda kontaktytor.
I Älvsbyns kommun blir du en del av ett litet, men mycket kompetent och stöttande arbetslag där vi har omsorg om varandra och hjälps åt för att nå goda resultat. Individ och familjeomsorgen innehåller verksamhetsområdena barn och unga, familjehem, familjerätt, ekonomiskt bistånd och vuxen. Verksamheten består av 14 handläggare, en administratör, en 1:e socialsekreterare och enhetschef. Vi är en tätt sammansvetsat grupp som stöttar varandra och vi kan erbjuda en trivsam arbetsplats med nära arbetsledande stöd.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som familjerättshandläggare hos oss kommer du att arbeta med hela det familjerättsliga fältet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Självständigt handlägga och utreda ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten.
• Genomföra samarbetssamtal för att hjälpa föräldrar att nå överenskommelser i frågor som rör barnens bästa.
• Arbeta med faderskaps-/föräldraskapsfastställelse och adoptionsfrågor.
• Ge information och rådgivning till enskilda och familjer.
Att arbeta i en mindre kommun ger dig möjlighet att vara delaktig i hela processen och utvecklas i din yrkesroll genom varierande arbetsuppgifter.Profil
Vi söker dig som är socionom i grunden och har erfarenhet av familjerättsligt arbete.
• Utbildning: Socionomexamen eller motsvarande akademisk examen.
• Erfarenhet: Erfarenhet av familjerättsärenden och utredningsarbete är meriterande.
• Personliga egenskaper: Du är trygg, kommunikativ och flexibel. Du har en god förmåga att arbeta självständigt, men trivs också med att samarbeta i teamet. Du har ett starkt engagemang för barns bästa och en god etisk kompass.
• Övrigt: Erfarenhet av verksamhetssystemet Combine är en fördel.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med fast månadslön (Provanställning kan tillämpas). Ett visst distansupplägg kan vara möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar.
Läs mer om att arbeta i Älvsbyns kommun på vår hemsida, där du också hittar information om att flytta hit: Arbete och karriär | Älvsbyns kommun
Ansökan och kontakt
Sista dag att ansöka är 18 januari 2026.
Vänta inte med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande, du kan därför komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Tf Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Anna Jonsson anna.jonsson@alvsbyn.se 0929-172 12 Jobbnummer
9640320