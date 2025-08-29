Familjerätten söker två familjerättssekreterare
Jönköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Jönköping Visa alla socialsekreterarjobb i Jönköping
2025-08-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Söker du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad? Är du en trygg och engagerad socionom med intresse av det familjerättsliga området? Då är det här jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Familjerätten har till uppgift att med barnets bästa i fokus, utreda och stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor, så som vårdnadsutredningar, frivilliga och remitterade samarbetssamtal, umgängesstöd, medgivande- och adoptionsutredningar, samt faderskaps- och föräldraskapsutredningar.
Till våra umgängesstödsärenden har vi en barnanpassad lokal och erfarna umgängesstödjare.
Just nu fokuserar vi lite extra på att förfina vårt arbete med samarbetssamtal, för att särskilt inkludera barnen i samtalen. Vi lägger även en stor tyngdpunkt vid arbetet med våld i nära relation, då alla barn har rätt att leva ett liv fritt från våld. Vi fokuserar också på den förebyggande insatsen Barn i föräldrars fokus (BiFF) som är en föräldrautbildning i grupp.
Din kompetens
Du som söker tjänsten har en socionomexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utredningsarbete inom myndighetsutövning och tidigare har arbetat med familjerättsliga frågor, detta är meriterande för tjänsten. Vidare har du mycket goda kunskaper om aktuell lagstiftning och du ska ha god förmåga i svenska språket, detta gäller både att uttrycka dig i tal och skrift samt läsförståelse.
B körkort krävs för tjänsten.
Du är nyfiken på att lära dig mer samtidigt som du redan besitter förmåga att möta människor som är i svåra livssituationer. Du hjälper gärna till där det behövs och trivs både med att arbeta i par och mer självständigt. Du är intresserad av att skapa goda relationer, är lyhörd för andra och har ett tydligt barnperspektiv, samtidigt som du har förmåga att göra svåra bedömningar. Du tycker att samarbete är viktigt och du förstår myndighetsrollen. Vidare är du trygg i dig själv och knyter med enkelhet kontakter med andra människor. För dig är det viktigt med engagemang, ansvar och delaktighet i vår verksamhetsutveckling och du delar gärna med dig av din kunskap.
Vi erbjuder dig
Länk till förmånslistan: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Socialtjänsten i Jönköpings kommun är en starkt sammanhållen förvaltning med ett tydligt fokus på de personer vi är till för. Vi gör skillnad för våra invånare. Familjerätten tillhör Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Jönköping. Arbetsplatsen är belägen i Huskvarna Stadshus. På Familjerätten har vi arbetat särskilt med att sprida kunskap om vårt arbete till övriga enheter inom barn och unga samt öka vår samverkan till enheten Våld i nära relation. Familjerätten arbetar på uppdrag av tingsrätten när föräldrar inte är överens i frågor om vårdnad-, boende- och umgänge, med alltifrån utredningar, samarbetssamtal och umgängesstöd.
Vi är en grupp om 11 handläggare, 2 1:e familjerättssekreterare, 1 administratör och 1 enhetschef. Arbetet sker med stöd från oss alla. Du får ett härligt gäng som kollegor med lång erfarenhet av familjerättsligt arbete. Vi prioriterar gemenskap och trivsel. Du får en trygg start och en bra introduktion i vårt arbete och är du ny i kommunen får du också ett kommunövergripande introduktion.
Bra att veta
I denna rekrytering tillsätts en (1) tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. I rekryteringen tillsätts också ett tidsbegränsat vikariat, heltid, med tillträde och avslut enligt överenskommelse. Vi använder oss av löpande urval.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All dina tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som familjerättssekreterare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Lynn Carlsson 036-102801 Jobbnummer
9481800