Familjerätten söker en engagerad socialsekreterare.
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Socialsekreterarjobb / Kungälv Visa alla socialsekreterarjobb i Kungälv
2026-03-06
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Nu rekryterar vi en socialsekreterare inom familjerätten.
Vill du bli en av oss och arbeta med något viktigt och utvecklande? Skicka in din ansökan redan idag!
Familjerätten ingår sedan januari 2026 i Enheten för främjande familjestöd och skydd. Inom enheten ingår också familjerådgivningen, familjecentralen Fyren, familjehuset Klippan, våld i nära relation samt Krismottagningen.
Vårt främsta fokus är att möta människor i ett tidigt skede och erbjuda lätt tillgängliga, främjande och stödjande insatser. Familjerättens uppdrag är förutom det förebyggande arbetet också att arbeta med myndighetsutövning. Vi arbetar aktivt med digitala lösningar för kommuninvånare och medarbetare.
Organisatoriskt tillhör vi sektor Trygghet- och stöd, Individ-och familjeomsorgen.
Din huvudsakliga arbetsplats är i kommunens Stadshus med en kontorslösning som bygger på ett aktivitetsbaserat arbetssätt. På så sätt kan vi stärka effektiviteten och stödja kommunikation samt samarbete. Vi har ett upparbetat system kring möjligheten att delvis arbeta på distans om så önskas.Dina arbetsuppgifter
Familjerätten söker dig som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Förutom spännande och varierande arbetsuppgifter, innebär arbetet en trevlig arbetsmiljö med högt i tak som kännetecknas av väl utarbetade arbetsrutiner, gott samarbete mellan kollegorna och stark laganda.
Som familjerättssekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar och upplysningar på begäran av tingsrätten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Du kommer även att handlägga fader- och föräldraskap, verkställighet av umgängesstöd efter beslut från tingsrätten, handlägga ärenden inom internationell och nationell adoption, leda samarbetssamtal samt ansvara för telefonrådgivning.
I arbetsgruppen finns ett starkt engagemang, hög kompetens samt en lång erfarenhet med fokus på utvecklingsarbete. För att främja rättssäkerhet och god kvalitet används medhandläggarskap där familjerättssekreterarna arbetar två och två i de allra flesta processerna. Arbetsgruppen har en nära och lätt tillgänglig arbetsledning av 1:e socialsekreterare.
Du erbjuds individuellt anpassad introduktion och kompetensutveckling samt extern handledning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, erfarenhet av familjerättsligt arbete samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vårt arbetssätt innebär att vi tar gemensamt ansvar för våra ärenden och det ställer krav på både en god samarbetsförmåga och att du kan arbeta självständigt. För att lyckas i rollen som socialsekreterare på familjerätten behöver du ha en god förmåga att se situationer ur olika perspektiv och att hantera konflikter. Det innebär att du är lyhörd för behov från såväl barn som föräldrar och att du kan anpassa din kommunikation beroendes på vem du möter. Att utföra ett kvalitativt och rättssäkert arbete behöver vara viktigt för dig. Arbetet präglas av att balansera tidsramar utifrån angivna deadlines och förebyggande arbete vilket ställer krav på både flexibilitet och att du kan strukturera ditt arbete.
B-körkort är också ett krav.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom IFO och vana av samtal med barn. Ytterligare merit är om du har erforderliga familjerättsliga vidareutbildningar samt har arbetat med metoden "Hela barn".
Erfarenhet av att arbeta med e-tjänster och journalföringssystemet Treserva.
Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande uppdrag där du har stora möjligheter att påverka och vara delaktig.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att arbeta inom familjerätten i Kungälvs kommun krävs ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister. Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
