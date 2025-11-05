Familjerådgivare till socialtjänstens Stöd och behandlingsenhet
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Vill du arbeta förebyggande och bidra till att stärka barn och föräldrars välmående i vår kommun? Vi söker en engagerad familjerådgivare till Socialtjänstens Stöd- och behandlingsenhet.Om företaget
Stöd- och behandlingsenheten arbetar för att erbjuda tidiga, lättillgängliga och förebyggande insatser till familjer. Vi har ett nära samarbete med Barnhälsovården och Barnmorskemottagningen för att skapa trygga uppväxtvillkor för barn i kommunen. Två dagar i veckan bemannar vi Barnmorskemottagningen och Barnhälsovården för att finnas nära familjer och personal.Arbetsuppgifter
Som familjerådgivare kommer du att:
Träffa alla blivande föräldrar i kommunen en gång under graviditeten i samverkan med barnmorskemottagningen.
Träffa alla familjer i samband med barnets 4-månaders- och 3-årsbesök på Barnhälsovården.
Delta i trepartssamtal, samordnade individuella planer (SIP) och andra gemensamma möten med vårdnadshavare, ofta för att informera om socialtjänstens arbete och stöd.
Ge stöd och vägledning till vårdpersonal vid orosanmälningar eller ansökningar om stödinsatser.
Vid behov delta vid hembesök tillsammans med Barnhälsovården i Tingsryd och Ryd.
Samordna och bjuda in till regelbundna samverkansmöten med BHV, förskolor och mottagningen.
Föreläsa tillsammans med mottagningen kring socialtjänstens arbete i samband med föräldramöten på kommunens förskolor
Föräldrastödjande samtal.
Vara gruppledare för föräldrautbildningar
• Trygghetscirkeln (COS)
• ABC Alla barn i centrumKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
Har erfarenhet av arbete med barn, familjer eller föräldrastödjande verksamhet.
Trivs med samverkan över verksamhetsgränser och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Är lyhörd, engagerad och har ett professionellt bemötande.
Meriterande:
• Trygghetscirkeln (COS)
• ABC, Alla barn i centrum.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och varierat arbete med fokus på tidiga insatser.
Möjlighet att påverka och utveckla det förebyggande arbetet i kommunen.
Ett nära och tvärprofessionellt samarbete med vårdpersonal och andra aktörer.
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning. Ersättning
