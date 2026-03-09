Familjerådgivare till Familjestödsenheten
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Vi utökar och söker en ny medarbetare till oss på Familjerådgivningen som vill bli en del av vårt viktiga arbete!
Göteborgs stads familjerådgivning tillhör Familjestödsenheten och är en stadenövergripande verksamhet inom socialförvaltning Centrum.
Verksamhetens uppdrag är att genom samtal hjälpa vuxna, par och familjer att hantera samlevnadsproblem och relationssvårigheter. Familjerådgivningen utgår från barnperspektivet med målsättningen att ge varje barn en god start i livet - föräldrarnas relation är barnets uppväxtmiljö.
Mottagningen har nyligen flyttat till nyrenoverade lokaler vid Olof Palmes plats i centrala Göteborg och består idag av nio familjerådgivare.
Vi är en erfaren arbetsgrupp med olika grundutbildningar, samtliga med psykoterapiutbildningar som påbyggnad. Alla familjerådgivare är utbildade i EFT (Emotional Focused Therapy), en anknytningsbaserad par- och familjeterapimetod grundad på anknytningsteori, systemteori och humanistisk psykologi.
Ditt arbete som familjerådgivare består i huvudsak av terapeutiska behandlingssamtal med par, men även enskilda och familjer. Varje familjerådgivare arbetar självständigt och har eget behandlingsansvar, men samarbete och gemensamt ansvar för våra brukare är helt centralt för att erbjuda likvärdiga insatser med hög kvalitet samt att ha en hållbar arbetsplats. Fokus i samtalen ligger på kriser, reparation, separationer, kommunikation och samspel.
Vi bedriver också utåtriktat, förebyggande arbete samt gruppverksamhet. Du förväntas aktivt delta i mottagningens alla arbetsuppgifter samt bidra till metod- och kunskapsutveckling. Arbetstiden är i huvudsak förlagd på dagtid men kvällsarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller motsvarande högskoleexamen på 3 år eller längre som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) är ett krav.
Du har också kunskap inom- och arbetserfarenhet av relationellt arbete med par och familjer. Ytterligare utbildning inom par- eller familjeterapi är meriterande.
Vi söker dig som lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Du har förmåga att förstå det gemensamma uppdraget, agera utifrån det och bidra till helheten. Du arbetar tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang, håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
För att på ett bra sätt möta bredden i vår brukargrupp strävar vi efter en mångfald i arbetsgruppen.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Karin Aamot karin.aamot@socialcentrum.goteborg.se 031-3669228 Jobbnummer
9783763