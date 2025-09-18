Familjerådgivare till Familjerådgivningen
Borås kommun / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2025-09-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Vill du arbeta med psykoterapeutiska samtal med par och familjer? Då har du nu chansen att söka ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får vara med och driva och utveckla Borås stads familjerådgivning.
Familjerådgivningen är en del av Individ och Familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad och genomför även familjerådgivning för Ulricehamns och Bollebygds kommun. Familjerådgivningen består av tre familjerådgivare och tillhör en enhet med kollegor som också arbetar med stöd utan föregående biståndsbedömning. På vår lilla samtalsmottagning krävs att alla i personalgruppen tar stort ansvar och bidrar till kollegialt lärande och utveckling av verksamheten.
Familjerådgivare till FamiljerådgivningenPubliceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som familjerådgivare arbetar du med främst med psykoterapeutiska samtal för att medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Samtalen kan handla om krishantering, klargörande samtal, bearbetande samtal och separationsarbete. I Familjerådgivningens arbete ingår även att arbeta utåtriktat och förebyggande gällande relationsproblematik genom olika former av föräldrautbildningar i samverkan med BVC och familjecentraler. Familjerådgivningen vill ständigt utvecklas och kunna nå ut till vår målgrupp på nya sätt. Inom förvaltningen är vi noga med kollegialt lärande, medborgarnas delaktighet och samverkan med andra.
Övrig information
Innan erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, psykolog eller har liknande akademisk utbildning. Ett krav är också att du har grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1). Det är meriterande om du är legitimerad psykoterapeut (steg 2). Det är även meriterande om du har utbildning inom EFT (emotionally focused therapy), IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy) eller sexologi. Tidigare erfarenhet av familjerådgivningsarbete eller liknande är önskvärt.
Du behöver ha samlat på dig en del erfarenhet i din yrkesroll så som systemiskt och psykoterapeutiskt arbete. Utöver det är det viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt samt att du har förmåga att skapa förtroende och goda relationer. Du har intresse och förmåga att på egen hand söka och ta till dig ny relevant kunskap inom området. Det är en självklarhet för dig att utgå från ett barnperspektiv i ditt arbete och du är positiv till samverkan med andra aktörer för barns bästa. Eftersom arbetsgruppen endast består av tre personer kommer vi lägga stor vikt vid gruppens sammansättning. Körkort är ett krav.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26:2025:050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Håkan Johansson 033-353235 Jobbnummer
9514645