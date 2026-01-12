Familjepedagog till Familjestödsenheten Järfälla
2026-01-12
Välkommen till Järfälla! En kommun som ligger i framkant för att möta den nya Socialtjänstlagen.
Järfälla fick pris som Årets förebyggande kommun 2025.
Vi söker en familjepedagog som vill vara en del av vårt kreativa team, där vi värnar om vår arbetsmiljö och arbetsglädje. Vi är en engagerad arbetsgrupp som tillsammans vill hitta det bästa sättet att göra skillnad för de barn, ungdomar och familjer som vi möter. I vår öppenvård är fokus kvalitet i arbetet och en ökad självständighet för de individer och familjer som vi träffar.
Familjestödsenheten består av ett familjebehandlarteam, familjepedagogsteam, nätverksteam och ett relationsvåldsteam. Samverkan och utveckling är ledord inför 2026 när vi fortsatt, tillsammans med andra team, enheter och förvaltningar i Järfälla kommun, ska arbeta för att möta utmaningar och göra skillnad för de medborgare vi möter i vårt arbete. Hos oss får du ett nära ledarskap och vi tar hand om våra nyanställda med en genomtänkt introduktion. Dessutom får du möjlighet till kompetensutveckling, semesterväxling och en flexibel årsarbetstid för en bra balans mellan arbete och fritid.
Välkommen till en meningsfull och viktig roll där du är med och gör verklig skillnad för invånarna i Järfälla kommun! Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Familjepedagogsteamet vänder sig till föräldrar med barn 0-18 år, som har svårigheter att få sin vardag och sitt föräldraskap att fungera. Det kan handla om föräldrar med omfattande sociala problem, psykisk ohälsa eller kognitiva och neuropsykiatriska svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Insatsen är behovsprövad och målet är att stärka föräldrarnas förmåga så att familjerna ges bättre förutsättningar att själva hantera sin livssituation och klara av sin vardag.
Som familjepedagog på Socialförvaltningen kommer du att få genomföra samtal och ge praktisk vägledning i familjens hem, mobilisera och involvera nätverk i syfte att stärka skyddet kring barnen samt samverka med andra aktörer som finns kring barnen och deras familjer.
I denna tjänst ingår viss kvällstjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker en familjepedagog som har erfarenhet av att arbeta med barn och familjer i deras hemmiljö. Du vill utvecklas i ditt arbete och tillsammans med andra arbeta för utveckling av verksamheten. För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad, prestigelös, kreativ och nytänkande. Samtidigt som du arbetar mot mål och resultat är det betydelsefullt att du har en förmåga att reflektera och stanna upp samt se människors situation utifrån deras perspektiv. Du har ett lågaffektivt bemötande, är flexibel och trygg i dig själv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser att du har följande kvalifikationer:
• Socialpedagogisk eller Socionomutbildning, alternativt annan likvärdig utbildning kompletterat med relevant arbetslivserfarenhet för tjänsten.
• Erfarenhet av behandlingsarbete och/eller miljöterapeutiskt arbete med målgruppen.
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Grundläggande Steg 1, egen terapi, vidareutbildning i exempelvis föräldrastödsprogram, systemteori, PYC, neuropsykiatriska funktionshinder, skolproblematik och psykisk ohälsa.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.
