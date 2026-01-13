Familjepedagog - Familjestödsgruppen
2026-01-13
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Vill du ha ett arbete där du kan göra skillnad på riktigt? Har du erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och ungdomar och deras familjer? Då kan jobbet som familjepedagog hos familjestödsgruppen vara något för dig!
Vi utökar nu vår enhet för att kunna stötta upp fler familjer i behov av vårat stöd. Vi söker dig är engagerad, lösningsfokuserad och som tror på familjers egen delaktighet. I familjestödsgruppen får du erfarna kollegor som verkligen brinner för sitt jobb!
Familjestödsgruppen är en del av socialtjänsten och består av tretton medarbetare och en chef som delas med annan enhet. Vårt kontor som vi utgår ifrån ligger på von Bahrs väg i Uppsala men vi har hela Uppsala kommun som vårt arbetsfält. Fokus ligger alltid på barnens bästa och för att nå dit så arbetar du tillsammans med familjen i deras hem mot den förändring som behövs och önskas. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt och viktiga hörnstenar som verksamheten vilar på är teorier om samspel och kommunikation, anknytnings- och inlärningsteorier.
Extern handledning och friskvårdsbidrag samt fortlöpande kompetensutveckling ingår.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som familjepedagog ger du stöd mot önskvärd förändring till barnfamiljer med psykosocial problematik och det stöd som erbjuds ges i familjernas hem. Insatsen ges efter utredning och beslut av socialsekreterare. Föräldrar och barn/ungdom får guidning i samspel och kommunikation genom modellinlärning i vardagsaktiviteter kopplat till samtal. Det kan också innebära konkret stöd med praktiska saker, till exempel rutiner kring matsituation, morgonrutiner och rutiner kring sänggående samt stöd i kontakt med andra stödinsatser för familjen/barnet såsom habilitering, försörjningsstöd, skola och så vidare.
Tjänsten innebär visst arbete på obekväm arbetstid såsom tidiga morgnar och kväll. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Lifecare.
Vi söker dig som har 2-årig eftergymnasial utbildning till socialpedagog, behandlingspedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi ser att du har dokumenterad erfarenhet av psykosocialt arbete med barn/ungdomar och deras familjer. Arbetet kräver att du har B-körkort. Du behöver även ha goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har Signs of safety-utbildning, MI-utbildning och Systemteoretisk utbildning. Det är en fördel om du har ledarutbildning i något föräldrastödsprogram såsom Project support eller PYC. Har du erfarenhet av att dokumentera i digitala system ses även det som meriterande.
Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Vidare är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sofia Bucht, enhetschef, 018-727 55 04.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
