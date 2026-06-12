Familjens Jurist söker jurist till Kungälv
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2026-06-12
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Familjens Jurist söker engagerad jurist till vårt team i Kungälv
Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå. Vi tänker juridik på ett nytt, enklare och mer tillgängligt sätt – med människan i fokus. Vi finns där när livet förändras och skapar trygghet i våra kunders viktigaste skeden. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd verksamhet där engagemang, kvalitet och omtanke genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi en ny kollega till vårt team i Kungälv – en jurist som, precis som vi, sätter stort värde på noggrannhet, professionellt bemötande och ett äkta engagemang i varje uppdrag.
Vad vi söker hos dig
Vi letar efter dig som:
Har jur.kand. eller fullgjord juristexamen.
Har några års erfarenhet av att självständigt arbeta med familjerättsliga ärenden.
Har ett särskilt intresse för successionsrätt och familjerätt.
Meriterande: notarietjänstgöring och processvana.
Vem du är
Du har ett genuint intresse för människor och deras livssituationer, och drivs av att göra juridiken begriplig, användbar och trygg för våra klienter.
Du trivs i kundmötet, gillar att skapa förtroende och har lätt för att uttrycka dig klart och pedagogiskt – både muntligt och skriftligt.
Vi söker en självgående jurist som uppskattar frihet under ansvar, men som också värdesätter gemenskapen i ett engagerat team där vi hjälper och lyfter varandra. Noggrannhet är en självklarhet för dig, liksom att leverera arbete av hög kvalitet.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du:
Ett varierat och meningsfullt arbete inom hela bredden av familjerätt.
Möjlighet att påverka och utveckla både din roll och verksamheten.
Stöd av ett engagerat nätverk av kollegor runt om i landet.
Kollektivavtal – något vi är stolta över att kunna erbjuda i en bransch där det är ovanligt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Startdatum enligt överenskommelse.
Frågor?
Välkommen att kontakta Franchisetagare Leya Inci på: leya.inci@familjensjurist.sePubliceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-01. Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi visar vägen genom livet
Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå med ca 400 fantastiska medarbetare. I vårt arbete vill vi göra skillnad för så många människor som möjligt genom livets alla möjligheter och utmaningar. Vi tror på varje människas rätt till juridisk hjälp och vill göra vår rådgivning synlig och lättillgänglig för alla. Vi tar plats och utmanar samhällsdebatten samt ligger i framkant med digitala lösningar och teknik för att säkerställa kvalitet. Genom vår juridiska expertis, empati och medmänsklighet gör vi det möjligt för alla i samhället att ta del av juridiken. Som experter inom juridik finns vi här för att ta hand om alla rättsliga frågor som rör privat och familjeliv, företagande och boendefrågor. Läs mer om oss på vår karriärsida! https://www.familjensjurist.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi ingår också i ett större sammanhang – Fonus ekonomisk förening, som sedan starten 1945 har utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Inom Fonus ekonomisk förening finns, förutom Fonus och Familjens Jurist, även Momentobyråerna, Farväl och Fondkistan. Läs mer om oss på vår karriärsida! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjens jurist i Sverige AB
(org.nr 556835-4566)
Västra Strandgatan 2 (visa karta
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442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Familjens Jurist i Sverige AB Jobbnummer
9962354