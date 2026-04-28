Familjens Jurist i Sundsvall söker Jurist
Familjens jurist i Sverige AB / Juristjobb / Sundsvall
2026-04-28
Vi visar vägen genom livet
Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå med ca 400 fantastiska medarbetare. I vårt arbete vill vi göra skillnad för så många människor som möjligt genom livets alla möjligheter och utmaningar. Vi tror på varje människas rätt till juridisk hjälp och vill göra vår rådgivning synlig och lättillgänglig för alla. Vi tar plats och utmanar samhällsdebatten samt ligger i framkant med digitala lösningar och teknik för att säkerställa kvalitet. Genom vår juridiska expertis, empati och medmänsklighet gör vi det möjligt för alla i samhället att ta del av juridiken. Som experter inom juridik finns vi här för att ta hand om alla rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv, företagande och boendefrågor.
Ett jobb som gör skillnad i människors vardag
Hos oss får du arbeta i en öppen och varm miljö som drivs av affärsmässighet, utveckling och där vi utgår från det som är i kundens fokus. Här möter du dagligen nya och varierade utmaningar. I mötet med våra kunder gör du det svåra enklare och kommunicerar som en medmänniska. Du finns med hela vägen och skapar trygghet och förtroende. Särskilt viktigt är att du ser människan bakom ärendet och kan möta och förstå alla kunder och deras olika livssituationer. När du tar dig an ett uppdrag har du som mål att överträffa kundens förväntningar.
Till vårt kontor i Sundsvall söker vi nu en jurist med junior profil. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Familjens Jurist tillämpar sex månaders provanställning.
Vad du har med dig
Juristexamen
Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har erfarenhet av att använda moderna digitala verktyg och system för att effektivisera arbetet.
Tidigare erfarenhet av kundnära, serviceinriktat arbete
Vem vi letar efter
Engagemang för både våra kunder och vår affär är grunden hos oss. Därför söker vi dig som har en naturlig förmåga att skapa goda relationer och inger förtroende, genom att vara empatisk och lyhörd för kundens behov. Du finner glädje i att kunna hjälpa människor oavsett var de befinner sig i livet och är trygg, modig och säker i din kompetens. Du trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som vill utvecklas och hjälper andra.
Vi jobbar med ständig utveckling och därför ser vi att du är nyfiken och öppen för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och kommer med proaktiva idéer.
Vårt kontor i Sundsvall är ett mindre kontor där vi lägger stor vikt vid ett nära samarbete och teamkänslan oss emellan. Vi stöttar, coachar och hjälper varandra i vår vardag!
Det här erbjuder vi dig
För att du ska lyckas i din roll och utveckla dina juridiska kunskaper erbjuder vi ett kompetensprogram med tydliga karriärsteg. Det gör det enkelt att veta var du befinner dig, vad du förväntas uppnå och vad nästa steg kan vara. På Familjens Jurist är det självklart att dela kunskap och erfarenhet. Du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö med engagerade, professionella och prestigelösa kollegor. För nya medarbetare erbjuder vi handledarskap.
Några av våra förmåner är:
Möjlighet att arbeta med det som är viktigt på riktigt!
Kollektivavtal
Flexibel arbetstid
Friskvårdsbidrag
Lunchförmån
Förskottssemester
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är den 15 maj 2026. Då vi går igenom ansökningar löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vill du veta mer om rollen, tveka inte att kontakta Frida Abrahamsson, Kontorschef via e-mail: mailto:frida.abrahamsson@familjensjurist.se
eller telefon: 063-55 63 82.
Vi ser fram emot din ansökan!
Familjens Jurist - en del av Fonus ekonomisk förening
Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå. Vi ingår i en större sammanhang - Fonus ekonomisk förening, som sedan starten 1945 har utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Inom Fonus ekonomisk förening finns, förutom Fonus och Familjens Jurist, även Momentobyråerna, Farväl och Fondkistan.
Läs mer om oss på vår familjensjurist.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjens Jurist i Sverige AB
(org.nr 556835-4566)
Esplanaden 10, 852 32 SUNDSVALL
)
852 32 SUNDSVALL Jobbnummer
9878966