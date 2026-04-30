Familjens Jurist i Stockholm/Vasastan söker Jurist med processvana
Familjens jurist i Sverige AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjens jurist i Sverige AB i Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi visar vägen genom livet. Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå med ca 400 fantastiska medarbetare. I vårt arbete vill vi göra skillnad för så många människor som möjligt genom livets alla möjligheter och utmaningar. Vi tror på varje människas rätt till juridisk hjälp och vill göra vår rådgivning synlig och lättillgänglig för alla. Vi tar plats och utmanar samhällsdebatten samt ligger i framkant med digitala lösningar och teknik för att säkerställa kvalitet. Genom vår juridiska expertis, empati och medmänsklighet gör vi det möjligt för alla i samhället att ta del av juridiken. Som experter inom juridik finns vi här för att ta hand om alla rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv, företagande och boendefrågor.
Ett jobb som gör skillnad i människors vardag
Hos oss får du arbeta i en öppen och varm miljö som drivs av affärsmässighet, utveckling och där vi utgår från det som är i kundens fokus. Här möter du dagligen nya och varierade utmaningar. I mötet med våra kunder gör du det svåra enklare och kommunicerar som en medmänniska. Du finns med hela vägen och skapar trygghet och förtroende. Särskilt viktigt är att du ser människan bakom ärendet och kan möta och förstå alla kunder och deras olika livssituationer. När du tar dig an ett uppdrag har du som mål att överträffa kundens förväntningar.
Till vårt kontor i Stockholm/Vasastan söker vi nu en jurist med processvana inom familjerätt, som även ska arbeta med övriga uppdrag inom Familjens Jurist.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Familjens Jurist tillämpar sex månaders provanställning.
Om rollen
Du är en van processförare med ett stort intresse för successionsrätt och familjerätt. Du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift och har en god förmåga att förklara komplexa juridiska resonemang på ett lättbegripligt sätt.
Du kommer främst att arbeta med rådgivning och handläggning av ärenden inom familjerätten, där processföring i domstol utgör en naturlig del av arbetet. Därutöver kan du även komma att arbeta med rådgivning inom andra delar av familjerätten.
Vad du har med dig
Juristexamen
3-5 års erfarenhet av att arbeta med barnärenden och är väl förtrogen med frågor inom familjerättens område.
Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift och besitter god retorisk förmåga.
Tidigare erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete är meriterande
Erfarenhet av att driva processer i tingsrätt/förvaltningsrätt är starkt meriterande
Vem vi letar efter
Engagemang för både våra kunder och vår affär är grunden hos oss. Därför söker vi dig som har en naturlig förmåga att skapa goda relationer och inger förtroende, genom att vara empatisk och lyhörd för kundens behov. Du finner glädje i att kunna hjälpa människor oavsett var de befinner sig i livet och är trygg, modig och säker i din kompetens. Du utstrålar trygghet, är orädd och motiveras av att på bästa sätt hjälpa våra kunder. Du har en stark egen drivkraft och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare med hög social kompetens.
Vi jobbar med ständig utveckling och därför ser vi att du är nyfiken och öppen för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och kommer med proaktiva idéer.
Det här erbjuder vi dig
För att du ska lyckas i din roll och utveckla dina juridiska kunskaper erbjuder vi ett kompetensprogram med tydliga karriärsteg. Det gör det enkelt att veta var du befinner dig, vad du förväntas uppnå och vad nästa steg kan vara. På Familjens Jurist är det självklart att dela kunskap och erfarenhet. Du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö med engagerade, professionella och prestigelösa kollegor.
Några av våra förmåner är:
Möjlighet att arbeta med det som är viktigt på riktigt!
Kollektivavtal
Flexibel arbetstid
Friskvårdsbidrag
Lunchförmån
Förskottssemester
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är den 15 maj 2026. Då vi går igenom ansökningar löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vill du veta mer om rollen, tveka inte att kontakta Natalia Juntunen, Biträdande kontorschef Stockholm City på natalia.juntunen@familjensjurist.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Familjens Jurist - en del av Fonus ekonomisk förening
Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå. Vi ingår i en större sammanhang - Fonus ekonomisk förening, som sedan starten 1945 har utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Inom Fonus ekonomisk förening finns, förutom Fonus och Familjens Jurist, även Momentobyråerna, Farväl och Fondkistan.
Läs mer om oss på vår https://www.familjensjurist.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjens Jurist i Sverige AB
(org.nr 556835-4566)
Hudiksvallsgatan 8, 3 tr (visa karta
)
113 30 STOCKHOLM Jobbnummer
9886904