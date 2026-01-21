Familjens jurist i Örebro söker jurist
2026-01-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjens jurist i Sverige AB i Örebro
, Västerås
, Karlstad
, Skövde
, Södertälje
eller i hela Sverige
Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå med cirka 400 medarbetare. Vi har lång och bred erfarenhet och hjälper våra kunder med familjerätt, fastighetsrätt, företagsjuridik, migrationsrätt, barnrätt och internationell privaträtt. Vi tror på varje människas rätt till juridisk hjälp och vill göra skillnad för så många människor som möjligt genom livets alla möjligheter och utmaningar. Med stor geografisk spridning, smarta digitala verktyg och ett varmt välkomnande gör vi världen lite mer rättvis. www.familjensjurist.se
Din nästa utmaning?
Till vårt kontor i Örebro söker vi en ny kollega som vill vara med och påverka framtiden. Vi söker dig som brinner för att göra komplexa frågor enklare, bryr dig om våra kunder, dina kollegor och samhället omkring oss.
Vi tror att mångfald skapar en bättre arbetsplats och ett starkare team. Hos oss får du möjlighet att växa i en kultur där vi tar ansvar - både för vår egen utveckling och för företagets.
Du kommer att bli en del av landets i särklass största aktör inom familjejuridik och få möjlighet att arbeta i en spännande miljö med engagerade, professionella och prestigelösa kollegor. Som jurist hos oss kan du förvänta dig ett omväxlande arbete i en affärsdriven organisation där du ständigt möter nya typer av uppdrag.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start så snart som möjligt.
Vad erbjuder vi?
För att få rätt förutsättningar att lyckas i din roll som jurist samt nå en hög och jämn juridisk kvalité erbjuder vi ett kompetensprogram med tydliga karriärsteg framåt.
Vi erbjuder även:
• Möjlighet att arbeta med det som är viktigt på riktigt!
• Kollektivavtal
• Flexibel arbetstid
• Friskvårdsbidrag
• Rikskortet
• Förskottssemester
Vem är du?
Du är vår röst och ansikte utåt och därför ser vi att du har ett stort engagemang för våra kunder och vårt företag. Vi ställer höga krav på din servicekänsla och professionalism gentemot våra kunder och som person är du därför affärsorienterad och proaktiv. Du utstrålar trygghet, är orädd och motiveras av att på bästa sätt hjälpa våra kunder. Du har en stark egen drivkraft och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare med hög social kompetens.
Du har:
• Svensk juristexamen eller Jur. kand.
• Arbete inom familjerätten är meriterande men inget krav
Intresserad?
Vill du veta mer, kontakta Mathias Wallin på mathias.wallin@familjensjurist.se
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att höra av dig. Sista ansökningsdag är 8 februari.
Familjens Jurist omsätter drygt 400 miljoner kronor per år och är ett helägt dotterbolag till Fonus ekonomisk förening.
