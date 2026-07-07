Familjens Jurist i Göteborg med omnejd söker juniora Jurister
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2026-07-07
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Vi visar vägen genom livet. Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå med ca 400 fantastiska medarbetare. I vårt arbete vill vi göra skillnad för så många människor som möjligt genom livets alla möjligheter och utmaningar. Vi tror på varje människas rätt till juridisk hjälp och vill göra vår rådgivning synlig och lättillgänglig för alla. Vi tar plats och utmanar samhällsdebatten samt ligger i framkant med digitala lösningar och teknik för att säkerställa kvalitet. Genom vår juridiska expertis, empati och medmänsklighet gör vi det möjligt för alla i samhället att ta del av juridiken. Som experter inom juridik finns vi här för att ta hand om alla rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv, företagande och boendefrågor.
Vill du arbeta med juridik som verkligen gör skillnad i människors liv?
På Familjens Jurist möter du människor i några av livets viktigaste situationer. Här får du kombinera kvalificerad juridik med nära kundrelationer, samtidigt som du blir en del av en arbetsplats med hög medarbetarnöjdhet, uppskattat ledarskap och stark framtidstro.
Vi är stolta över att vara rankade som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för jurister och över de höga resultat vi får för både medarbetarnöjdhet och ledarskap.
Om rollen
Vi söker nu två juniora jurister som vill vara med på vår resa och växa med oss. För att du ska lyckas i din roll och utveckla dina juridiska kunskaper erbjuder vi ett kompetensprogram med tydliga karriärsteg. Det gör det enkelt att veta var du befinner dig, vad du förväntas uppnå och vad nästa steg kan vara. På Familjens Jurist är det självklart att dela kunskap och erfarenhet. Du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö med engagerade, professionella och prestigelösa kollegor. För nya medarbetare erbjuder vi handledarskap.
Som jurist hos oss kommer du att:
Ge kvalificerad juridisk rådgivning till privatpersoner i olika livssituationer.
Arbeta nära kunden och göra juridiken begriplig och tillgänglig.
Bidra till utvecklingen av vårt arbetssätt och vår specialistkompetens
Tjänsterna är delade mellan kontoren i Göteborg, Kungsbacka och Borås vilket innebär att du behöver ha möjlighet att utföra arbete på de olika kontoren.
Hos oss får du möjlighet att påverka både våra kunders vardag och verksamhetens fortsatta utveckling – vi är ett gäng engagerade och förväntansfulla kollegor som ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Därför väljer jurister Familjens Jurist
Hos oss får du:
Arbeta med juridik som har verklig betydelse för människor.
Möta kunden direkt och bygga långsiktiga förtroenderelationer.
Arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
Tydliga karriärvägar och goda utvecklingsmöjligheter.
Moderna arbetsverktyg och digitala lösningar, bland annat Sana AI och Qura.
En arbetsgivare med höga resultat inom medarbetarnöjdhet och ledarskap.
Vi kombinerar hög juridisk kompetens med en varm människosyn. För oss handlar juridik inte bara om paragrafer – utan om att hjälpa människor att fatta trygga beslut i viktiga skeden av livet.
Vi söker dig som:
Har juristexamen.
Har ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt i mötet med kunden.
Har utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har erfarenhet av att använda moderna digitala verktyg och system för att effektivisera arbetet.
Tidigare erfarenhet av familjerätt är meriterande men inget krav.
Intresserad?
Är du nyfiken på rollen eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Hör gärna av dig till kontorschef Martina Sivertz via email: mailto:martina.sivertz@familjensjurist.se
Mellan den 27 juli – 17 augusti är biträdande kontorschef Kristian Lagerblad kontakt vid frågor, via: kristian.lagerblad@familjensjurist.se
Vi tar emot ansökningar fram till den 19 augusti och då det är sommar och semestertider så kommer urvalet påbörjas först under vecka 34. Som ett steg i vårt urval arbetar vi med arbetspsykologiska tester och vi genomför bakgrundskontroll via SRI i slutet av rekryteringsprocessen.
Välkommen till Familjens Jurist – där juridiken gör skillnad på riktigt.
Familjens Jurist – en del av Fonus ekonomisk förening
Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå. Vi ingår i en större sammanhang – Fonus ekonomisk förening, som sedan starten 1945 har utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Inom Fonus ekonomisk förening finns, förutom Fonus och Familjens Jurist, även Momentobyråerna, Farväl och Fondkistan.
Läs mer om oss på vår https://www.familjensjurist.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjens jurist i Sverige AB
(org.nr 556835-4566)
411 38 GÖTEBORG Arbetsplats
Familjens Jurist i Sverige AB Jobbnummer
9995963